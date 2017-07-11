Dolarda Son Durum! Borsa Rekor Kırdı

Dolar ne kadar oldu? Dolar neden 3.63’ü geçti? 11 Temmuz 2017Dolar, 11 Temmuz sabahı gelişmekte olan ülkelerdeki dalgalanmayla 3.60'ın üzerine çıktı. Dolar/TL daha sonra 3.64'ü de aştı.Dolar fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Nisan ortasından beri 3.50 civarında dalgalandıktan sonra geçen hafta benzer gelişmekte olan ülke para birimleriyle birlikte sert satış baskısı altında kalan dolar/TL haftaya 3.60 üzerinde yatay bir seyirle başlamıştı.Küresel piyasalar, jeopolitik gelişmelerin de yakından izlendiği piyasalarda sınırlı da olsa bir iyimserlik izlendi. Ancak bu seyir TL’de anlamlı bir değer kazancı yaratmadı.Bankacılar bu haftanın gündeminde FED Başkanı Yellen’in yarın ve perşembe günkü konuşmaları ile ABD’de Cuma günü açıklanacak TÜFE enflasyonu ve perakende satışlar verilerinin ön plana çıkması öngörülüyor.21 NİSAN’DAN BERİ ENYÜKSEK SEVİYE3,63Dolar/TL geçen hafta 3.5150’li seviyelerden sert yükselişle 21 Nisan’dan beri en yüksek seviye olan 3.6395 seviyesini test etti. Gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde görülen ve TL’ye de yansıyan değer kaybında ABD faizlerindeki yükseliş ve dolardaki değer kazancı ana etken oldu.Ancak TL’deki satış baskısını trendi Cuma günü açıklanan zayıf ABD verileri hafifletti ve kur haftaya 3.6150 civarında başladı. Güniçinde sakin bir seyir izleyen dolar/TL dün saat 1736’da 3.6092/3.6098 seviyesinden işlem gördü.Aynı saatte sepet bazında TL 3.8591/3.8609, euro/TL 4.1101/4.1124 seviyesindeydi.ABD’de merkez bankasının atması beklenen ve piyasaların zamanını tam olarak kestiremediği sıkılaştırma adımları dolardaki küresel değer kazancına ve ABD’de faizlerdeki yükseliş trendine neden oluyor. Bu trend ise gelişmekte olan ülke kurları üzerinde ciddi bir satış baskısı yaratıyor.Satış baskısının başladığı dönemde TL’ye yönelik değer kazancı yönünde pozisyonların ağılıkta olması nedeniyle gelişmekte olan ülke para birimleri arasında TL en çok değer kaybedenler arasında yer aldı.Doların başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen dolar endeksi önceki hafta gördüğü dokuz ayın en düşük seviyesi olan 95.470’in üzerindeki seyrini sürdürerek 96’nın hemen üzerinde bulunuyor.Piyasa yarın Yellen'ın konuşmasını beklerken ABD tahvil faizlerindeki yükseliş ile birlikte dolar değer kazanıyor. 10 yıllık tahvil faizi 2.39 seviyesine kadar yükselirken, 2 yıllık tahvilin faizi son 8 yılın en yüksek seviyesine yakın olan 1.40 bölgesinde.Özellikle ABD 10 yıllık faizlerinde 2.41-2.42 bölgesinin geçilmesi ile 2.60 bölgesi görülebilir. Bu durumda Dolardaki değerlenme devam edecektir.Merkez Bankaları'nın parasal genişlemeye son vereceği beklentisi ile küresel olarak tahvil faizlerinde yükseliş görüyoruz. Bu bizimde içinde bulunduğumuz gelişmekte olan ülke paraları için olumsuz bir durum.Kurda 3.60 artık önemli bir destek. Yukarıda ise 3.6450 seviyesi kuvvetli direnç konumunda. Eğer 3.6450'nin üzerinde kapanış görürsek. 3.70-3.73 bölgesine kadar kurda önemli bir direnç görmüyorum. Yellen'ın konuşması sonrası Cuma günü açıklanacak ABD TÜFE ve perakende satışlar verileri doların yönü hakkında yol gösterici olacak.Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi 103 bin 121 puana çıkarak tarihin en yüksek seviyesini gördü. Toplam işlem hacmi 2,7 milyar lira olurken, ilk yarıda bankacılık yüzde 2,05, holding endeksi de yüzde 0,34 değer kazandı.