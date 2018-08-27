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Dolarda hareketli dakikalar! İşte son durum

Dolar uzun bir tatilin ardından yeni haftaya hareketli başladı. Dolar güne 6 lira seviyelerinde başlamasına karşın sonradan gelen alımlarla bir anda yükselişe geçti ve 6.19 liraya kadar çıktı. Dolarda özellikle 6.05 lira ile 6.17 lira arasında çok hızlı işlemlerin gerçekleştiği görüldü. Dolar saat 10.20 itibariyle 6.10 lira seviyelerinden işlem gördü. İşte anlık, canlı dolar kuru

Dolarda hareketli dakikalar! İşte son durum

Dolar uzun bir tatilin ardından yeni haftaya hareketli başladı. Dolar güne 6 lira seviyelerinde başlamasına karşın sonradan gelen alımlarla bir anda yükselişe geçti ve 6.19 liraya kadar çıktı. Dolarda özellikle 6.05 lira ile 6.17 lira arasında çok hızlı işlemlerin gerçekleştiği görüldü. Dolar saat 10.20 itibariyle 6.10 lira seviyelerinden işlem gördü. İşte anlık, canlı dolar kuru

27 Ağustos 2018 Pazartesi 10:49
Dolarda hareketli dakikalar! İşte son durum

Geçtiğimiz hafta bayram tatili nedeniyle sadece yurtdışı işlemlerin gerçekleştiği dolar kuru yurtiçi işlemlere sabah ilk olarak düşüşle başladı. Geçtiğimiz hafta içinde 6.10 liraların üzerini gören dolar kuru bu sabah ilk işlemleri 6 lira seviyelerinden geçti. 

Dolar saat 07.05 itibariyle 5.9960 liradan el değiştirirken, euro ise 6.9713 TL'den işlem gördü. 

Saat 09.00'dan sonra ise dolarda yeni bir hareket başladı. Dolar gelen alımlarla bir anda 6.10 liraya kadar çıkarken, arkasından hızla 6.05 liraya geriledi, sonra tekrar yukarı döndü ve 6.19 lirayı gördü.

dolarda özellikle 6.05 lira ile 6.17 lira arasında çok hızlı işlemlerin gerçekleştiği ve fiyatların sert bir şekilde aşağı-yukarı yönlü hareket ettiği izlendi. 

Saat 09.30 itibariyle dolar 6.08 liradan, euro ise 7.06 liradan el değiştirdi. Saat 10.00 itibariyle dolar 6.16 lira, 10.20 itibariyle de 6.10 lira oldu.  

Doların seyrinde Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin belirleyici olmaya devam edeceğini belirten analistler, 6 lira seviyesinin çok önemli olduğuna dikkat çekiyor.

Öte yandan Türkiye'de bugün TÜİK sektörel güven endeksleri, TCMB kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi ile Hazine brüt borç stoku verileri açıklanacak.

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