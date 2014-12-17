Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.514
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3448
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Dolar Yeni Güne Böyle Başladı

Küresel gelişmeler ve iç siyasi gerginliklerle dün yeni rekor düzeye yükselen dolar, yeni güne 2.37 liranın üzerinde başladı. Bir süredir hızla düşerek 60 doların altına gerileyen Brent tipi petrolün varil fiyatı ise dünkü 59.50 - 60.00 dolar düzeyinde hareket ediyor.

Dolar Yeni Güne Böyle Başladı

Küresel gelişmeler ve iç siyasi gerginliklerle dün yeni rekor düzeye yükselen dolar, yeni güne 2.37 liranın üzerinde başladı. Bir süredir hızla düşerek 60 doların altına gerileyen Brent tipi petrolün varil fiyatı ise dünkü 59.50 - 60.00 dolar düzeyinde hareket ediyor.

17 Aralık 2014 Çarşamba 10:23
Dolar Yeni Güne Böyle Başladı
banner238
Kesintisiz yükselişle dün 2.4140 liraya çıkarak tüm zamanların yeni rekor düzeyine tırmanan dolar, Merkez Bankası’nın, enerji ile ilgili kamu kurumlarının ayda 1.0 - 1.5 milyar dolarlık döviz talebini piyasadan çekmesiyle gerilediği 2.37 - 2.38 dolar bandında hareket ediyor.

Doların rekor düzeylere çıktığında, Parite etkisiyle 3.0 lira üzerine çıkan euro da, yeni güne dolardaki düşüşle birlikte çekildiği 2.96 - 2.97 lira düzeylerinde başladı ve döviz sepeti de 2.67 üzerinde kaldı.

Gelişmekte olan ülkelerdeki satışların yanı sıra 14 Aralık operasyonunun gerilimi tırmandırması, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın operasyonların süreceği sinyali vermesi ve başta AB olmak üzere gelen eleştirileri dikkate almaması doların yeni tarihi zirveyi tırmanmasına neden oldu.

Rusya Merkez Bankası ise petrol fiyatlarındaki düşüş ve yaptırımlar nedeniyle ülke ekonomisinin resesyona doğru sürüklenmesiyle rublede görülen kayıpların önüne geçmek için politika faizini ani bir kararla yüzde 10.5’ten yüzde 17’ye yükseltti.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) üretimi kısmama kararıyla 20 dolar yitiren Brent petrolünün varil fiyatı 59.64 dolar, ABD hafif petrolünün varil fiyatı da 55.35 dolar düzeyinde hareket ediyor.

FED AÇIKLAMASI


Yaklaşık 10 yıl aradan sonra ilk defa faiz artıracak olan ABD Merkez Bankası’nın piyasaya yön verecek kararı bu akşam açıklanacak. FED yetkilileri bu toplantıda hedefin altında seyreden ABD enflasyonu ile Avrupa ve Asya ekonomilerindeki zayıflığa rağmen faizlerin "uzunca bir süre" düşük kalacağı ifadesinde değişiklik yapılıp yapılmayacağına karar verecek.

FED’in kararlarında, faiz artırımının beklenenden daha erken yapılacağına ilişkin bir ifade yer alması durumunda, Türkiye gibi gelişmekte olan ükelerin piyasalarına kaynak akışının kesilmesi bekleniyor.

Böyle bir gelişme başta lira olmak üzere, birçok gelişmekte olan ülkenin para birimlerini olumsuz etkilerken, bu piyasalarda hisse senetlerinden de çıkışlar ve borsalarda düşüşler yaşanacağı belirtiliyor. 
Son Güncelleme: 17.12.2014 10:25
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Döviz Kurları
Döviz Kurları
Döviz Kurları
Döviz Kurları
Döviz Kurları
Döviz Kurları

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim