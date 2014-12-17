Dolar Yeni Güne Böyle Başladı

Kesintisiz yükselişle dün 2.4140 liraya çıkarak tüm zamanların yeni rekor düzeyine tırmanan dolar, Merkez Bankası’nın, enerji ile ilgili kamu kurumlarının ayda 1.0 - 1.5 milyar dolarlık döviz talebini piyasadan çekmesiyle gerilediği 2.37 - 2.38 dolar bandında hareket ediyor.



Doların rekor düzeylere çıktığında, Parite etkisiyle 3.0 lira üzerine çıkan euro da, yeni güne dolardaki düşüşle birlikte çekildiği 2.96 - 2.97 lira düzeylerinde başladı ve döviz sepeti de 2.67 üzerinde kaldı.



Gelişmekte olan ülkelerdeki satışların yanı sıra 14 Aralık operasyonunun gerilimi tırmandırması, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın operasyonların süreceği sinyali vermesi ve başta AB olmak üzere gelen eleştirileri dikkate almaması doların yeni tarihi zirveyi tırmanmasına neden oldu.



Rusya Merkez Bankası ise petrol fiyatlarındaki düşüş ve yaptırımlar nedeniyle ülke ekonomisinin resesyona doğru sürüklenmesiyle rublede görülen kayıpların önüne geçmek için politika faizini ani bir kararla yüzde 10.5’ten yüzde 17’ye yükseltti.



Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) üretimi kısmama kararıyla 20 dolar yitiren Brent petrolünün varil fiyatı 59.64 dolar, ABD hafif petrolünün varil fiyatı da 55.35 dolar düzeyinde hareket ediyor.



FED AÇIKLAMASI





Yaklaşık 10 yıl aradan sonra ilk defa faiz artıracak olan ABD Merkez Bankası’nın piyasaya yön verecek kararı bu akşam açıklanacak. FED yetkilileri bu toplantıda hedefin altında seyreden ABD enflasyonu ile Avrupa ve Asya ekonomilerindeki zayıflığa rağmen faizlerin "uzunca bir süre" düşük kalacağı ifadesinde değişiklik yapılıp yapılmayacağına karar verecek.



FED’in kararlarında, faiz artırımının beklenenden daha erken yapılacağına ilişkin bir ifade yer alması durumunda, Türkiye gibi gelişmekte olan ükelerin piyasalarına kaynak akışının kesilmesi bekleniyor.



Böyle bir gelişme başta lira olmak üzere, birçok gelişmekte olan ülkenin para birimlerini olumsuz etkilerken, bu piyasalarda hisse senetlerinden de çıkışlar ve borsalarda düşüşler yaşanacağı belirtiliyor.

Son Güncelleme: 17.12.2014 10:25