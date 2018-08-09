Dolar ve euroda son durum

Güne 5.37 TL seviyesinden başlayan dolar şu dakikalarda 5.40 TL civarında hareket ediyor. Euro ise 6,27 bandında. Yorum Yaz0 Piyasalarda dalgalanma sürüyor. Dün 5,2182 - 5,3072 aralığında hareket edendolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 artışla 5,2825'ten tamamladı. Bugüne yükselişle başlayan ve 5,44'i gören dolar/TL, saat 12.55 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 2,32 artışla 5,4022 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 2,24 artışla 6,2704'ten, sterlin/TL'de yüzde 2,43 değer kazancıyla 6,9718'den işlem görüyor. Analistler, bugün yurt içi veri akışının sakin olduğunu, yurt dışında ABD'de ÜFE verisinin takip edileceğini belirterek, Türkiye ile ABD arasındaki mevcut sorunların çözümüne yönelik ABD'de bulunan Türk heyetinin, ABD Dışişleri Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı yetkilileriyle görüşmelerine ilişkin haber ve açıklamaların gündemin odağında yer aldığını söyledi. Teknik açıdan dolar/TL'de 5,20'nin önemli destek konumunda bulunduğunu ifade edilen analistler, bu seviyenin altında kalıcılık sağlanması durumunda düşüşün ivmelenebileceğini dile getirdi.