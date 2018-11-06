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Dolar son üç ayın en düşük seviyesinde

ABD'nin Türkiye'yi İran'a uygulanacak petrol yaptırımlarından muaf tuttuğunu açıklanmasıyla birlikte dolar kuru son 3 ayın en düşük seviyesine indi.

Dolar son üç ayın en düşük seviyesinde

ABD'nin Türkiye'yi İran'a uygulanacak petrol yaptırımlarından muaf tuttuğunu açıklanmasıyla birlikte dolar kuru son 3 ayın en düşük seviyesine indi.

06 Kasım 2018 Salı 09:09
Dolar son üç ayın en düşük seviyesinde

Dolar/TL, beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisine rağmen 5.43 civarında başladığı 5 Kasım haftasında gerilemeye devam ediyor.

Dolar kuru gün içerisinde yüzde 25'i aşan enflasyonun ardından öğlen saatlerinde vergi indirimlerinin Türk Lirası üzerindeki baskıyı arttıracağını belirten ve kredi notunu negatif etkileyeceğini vurgulayan Moody's raporuyla 5.47 üzerine çıkmıştı.

Kur daha sonra gevşemeye başladı veABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nunİran'a uygulanan yaptırımlardan Türkiye'nin muaf tutulacağını belirtmesiyle 3 ay sonra 5.40 TL'nin altına indi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bugün yaptığı açıklamada aralarında Türkiye'nin de yer aldığı sekiz ülkeye petrol yaptırımları konusunda geçici muafiyet tanındığını açıkladı.

Yaptırımlar başta olmak üzere Türkiye-ABD ilişkilerinde iyimser beklentilerle dolar/TL, 5.3851 liraya dek indi.

Kur, ilerleyen saatlerde akşam sığ piyasada 5.30 TL'ye dek indi. Euro da 6.06'yı gördü. Böylece TL gün içerisinde yüzde 2'ye yakın değer kazanmış oldu.

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