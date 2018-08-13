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Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 13 Ağustos dolar fiyatları )

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 13 Ağustos dolar fiyatları )

13 Ağustos 2018 Pazartesi 09:11
Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 13 Ağustos dolar fiyatları )

Merkez Bankası'nın peş peşe gelen hamleleri sonrası 6.44 TL seviyesine kadar gerileyen dolar fiyatları, şu dakikalarda 6.68 TL seviyesinde bulunuyor. Euro fiyatları ise 7.59 TL seviyesinde hareket ediyor. Piyasalar siyasi gelişmeleri takip etmeye devam edecek.

ABD-Türkiye arasında yaşanan gerilimin sürmesi ve doların dünyada güçlenmesiyle piyasalarda hareketlilik sürüyor. Dolar kuru, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatlerde uluslararası piyasalarda 7.2169 TL'yi görürken, Merkez Bankası'dan peş peşe gelen 'finansal piyasalara destek' açıklamalarıyla geriledi. Dolar kuru gün içerisinde en düşük 6.4461 TL'yi görürken, saat 08.47 itibarıyla 6.6881 TL'de hareket ediyor. 8.2245 TL seviyesine kadar gerileyen Euro kuru da, Merkez Bankası'nın hamleleri sonrası geriledi. Euro 7.3122 TL'ye kadar gerilerken, şu dakikalarda 7.5964 TL'de bulunuyor.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksinde ise yükseliş sürüyor. Dolar endeksi 96 puanın üzerindeki hareketini sürdürürken, yüzde 0.11 yükselişle 96.29 puanda hareket ediyor.

MERKEZ BANKASI'NDAN İKİ ÖNEMLİ HAMLE

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada bankalara ihtiyaç duydukları tüm likiditenin sağlanacağı belirtildi. Finansal piyasalara ilişkin basın duyurusu yayımlayan TCMB, Türk lirası işlemler karşılığında alınan teminatların iskonto oranlarının tür ve vadelerine göre güncellenerek bankalara teminat yönetiminde esneklik tanınacağını bildirdi.

Merkez Bankası bir sonraki adımında da Türk Lirası zorunlu karşılıkları tüm vadelerde 250 baz puan indirdi ve piyasaya likidite sağladı.

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