Dolar kuru bugün ne kadar? 8 Haziran 2018 dolar - euro fiyatları
Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Merkez Bankası'nın dünkü olağan toplantısında beklentilerin üzerinde faiz artışına gitmesi sonrası dolar geriledi.
Dolar/TL bugün bankalararası piyasada 4,50'nin altında hareket ediyor. Dolar/TL dünkü kararın ardından 4,58'den 4,4560'a kadar gerilemişti.
Euro/TL de 5,30 civarında işlem görüyor.
Piyasalar haftaya çarşamba ABD Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararını bekliyor.