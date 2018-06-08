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Dolar kuru bugün ne kadar?

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Dolar kuru bugün ne kadar?

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

08 Haziran 2018 Cuma 08:57
Dolar kuru bugün ne kadar?

Dolar kuru bugün ne kadar? 8 Haziran 2018 dolar - euro fiyatları

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Merkez Bankası'nın dünkü olağan toplantısında beklentilerin üzerinde faiz artışına gitmesi sonrası dolar geriledi. 

Dolar/TL bugün bankalararası piyasada 4,50'nin altında hareket ediyor. Dolar/TL dünkü kararın ardından 4,58'den 4,4560'a kadar gerilemişti. 

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Merkez Bankası politika faizi olan bir hafta vadeli repo faizini 125 baz puan ile beklentilerin üzerinde artırarak yüzde 17.75'e yükselltmişti. Merkez Bankası'nın önceki 3 puanlık faiz artışıyla birlikte toplam faiz hamlesi 4,25 puanı buldu. 

Euro/TL de 5,30 civarında işlem görüyor. 

Piyasalar haftaya çarşamba ABD Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararını bekliyor.

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