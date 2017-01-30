Dolar Göklerde

Dolar/TL TSİ 05:25'te 3.8560 seviyesi civarında seyretmesinin ardından saat 09:37'de 3.8776'ya yükseldi, daha sonra %1.8'lik düşüşle 3.7995'e kadar geriledi.

Dolar/TL , uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin altına düşürme kararının ardından, Asya seansında güne yükselişle başladı. Ani bir şekilde 3.88 seviyesine yaklaşan kur, daha sonra bu kazancını geri verdi.