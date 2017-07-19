Dolar ne kadar oldu? Dolar daha da düşer mi?



ABD Başkanı Donald Trump'ın reformlarını hayata geçiremeyeceği endişesiyle dolar küresel bazda değer kaybederken, gelişmekte olan ülke para birimleri genelindeki iyimserliğe paralel dolar/TL bu sabah 3.53'ün altında seyrini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ın sürpriz görüşmesinin ardından kabinede yaşanan değişiklikler açıklandı. Başbakan'ın açıklamaları sonrası dolarda artış yaşanmadı. Kur 3.52 bandında seyrine devam ediyor.Kabine değişikliğinin açıklanmasının ardından dolarda herhangi bir dalgalanma yaşanmadı. Piyasalar asıl olarak ise Avrupa Merkez Bankası’nın yarınki faiz toplantısını ve ardından Başkan Mario Draghi’nin yapacağı konuşmayı izleyecek.Gündemin bir diğer önemli konusu ise Cuma günü açıklanması beklenen kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in Türkiye kredi notu değerlendirmesi olacak. Dün küresel piyasaları takip eden ve anlamlı bir hareket görülmeyen dolar/TL saat 1718’de 3.5275/3.5282 seviyesinden işlem gördükten sonra bu sabah saat 14.36’da 3.5270/3.5277 seviyesindeydi.Analistler 3.53’ün altında kaldıkça dolar/TL’nin 3.50 seviyelerine gerilemeye deneyeceğini belirtiyor. Sepet bazında TL bu sabah aynı saatte 3.7943/3.7965, euro/TL ise 4.0642/4.0665 seviyesindeydi.Dolar, Cumhuriyetçilerin ABD’deki sağlık yasasını revize etme çabalarının sonuç vermemesinin ardından Başkan Donald Trump’ın vaat ettiği vergi indirimleri ve altyapı harcamalarını hayata geçiremeyeceği endişeleriyle Eylül ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi.Mali harcamanın azalma ihtimali, özellikle de ABD’de düşük seyreden enflasyon göz önüne alındığında Fed’in para politikasını sıkılaştırmak için hızlı davranma ihtimalini azalttığından tahvil getirilerini aşağı çekti. Doların başlıca altı para biriminden oluşan sepet karşısında seyrini izleyen endeks, dün Eylül 2016’dan bu yana en düşük seviye olan 94.976’ya kadar geriledikten sonra bugün yüzde 0.16 yükselişle 94.761’de bulunuyor. Euro dün Mayıs 2016’dan bu yana en yüksek seviye olan 1.1583 dolara kadar çıktıktan sonra, bugün 1.1549 seviyesinde yatay bir seyir izledi.KapitalFX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan yaşana gelişmelerin ardından yaptığı değerlendirmede, “Bir süredir piyasaların dillendirdiği Kabine revizyonu gerçekleşti ve belirsizlik yaratan bir spekülasyon unsuru daha ortadan kalkmış oldu. 15 Bakan'ın görevine devam ettiği, 6 Bakan'ın görevlerinin değiştiği ve 5 yeni Bakan'ın Kabine'ye girdiği revizyonun sonrasındaki fiyat hareketleri, piyasaların bu değişiklikleri olumlu yorumladığını göstermektedir.” dedi.Tepeden aşağıya doğru bakacak olursak; Başbakan Yardımcıları'nda önemli değişiklikler meydana gelmiş. Önceki hükümette Başbakan Yardımcılığı görevini yürüten Nurettin Canikli, Numan Kurtulmuş, Tuğrul Türkeş ve Veysi Kaynak yeni hükümette bu görevde bulunmayacaklar. Canikli Milli Savunma Bakanı, Kurtulmuş ise Turizm Bakanı olurken; Türkeş ve Kaynak Kabine'ye giremedi. Yeni Başbakan Yardımcıları Mehmet Şimşek, Bekir Bozdağ, Fikri Işık, Recep Akdağ ve Hakan Çavuşoğlu olurken eski Kabine'nin Başbakan Yardımcıları'ndan sadece Mehmet Şimşek yerini korumuş oldu. Bu bakımdan, piyasaların da oldukça sevdiği ve güvendiği bir isim olan Sn. Mehmet Şimşek'in ekonomi yönetiminin direksiyonunda olacağını öngörebiliriz.Ekonomi ile ilgili diğer bakanlıklara bakıldığında; Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın da yerlerinde kaldığını görüyoruz. Kulislerde son günlerde yoğunlukla dile getirilen isimlerden Ali Babacan ise yeni Kabine'de görev almadı. Benim açımdan dikkat çeken değişimler; Sn. Canikli'nin Başbakan Yardımcılığı görevinden Milli Savunma Bakanlığı görevine geçmesi ve Gıda, Yarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'in yerini yeni bir isim olan Ahmet Eşref Fakıbaba'ya bırakması oldu. Son dönemde gıda fiyatlarının kontrol altına alınmasına yönelik çalışmaların yoğunlaştığını ve önemli adımlar atılmakta olduğunu düşünecek olursak; söz konusu değişiklik de önemli bir değişikliktir.Yeni dönemde, Sn. Mehmet Şimşek'in ekonomi yönetiminde yer almaya devam edecek olması, Türkiye'deki yatırım ortamı, yapısal reformların geleceği, ekonomideki genel bakış açısı ve sorunların saptanması konusunda iyi bir adım olacaktır. Piyasa da bunu beğenmiş olacak ki; Borsa'daki alımlar ikinci seansta %1,2'yi buldu. USDTRY'de ise kısa süreli bir dalgalanma ardından aşağı yönlü hareketin yeniden ağırlık kazandığını ve kurun 3,51'li seviyeleri bulduğunu görüyoruz. Kısa dönemde, konjonktürel fiyat baskısından dolayı yön aşağıdır; 3,50 ve 3,48 seviyelerine geri çekilme görebiliriz. 3,60'lı seviyelerin altında kalındığı sürece TRY adına riskler limitlidir. BİST'te geniş resimde hedefin 109 – 110K olduğunu görmekteyiz. Teknik açıdan 104 – 105K seviyelerinin korunması ile beraber ara ara soluklanmalar görülse bile kısa vadede, ABD 10 yıllıklarında çok ciddi bir yukarı yönlü hareket yaşanmadığı sürece veya kur 3,60’lı riskli seviyelerde seyretmediği sürece alımlar desteklenmeye devam edilebilir.Hazine’nin yüklü ihalelerinin takip edildiği tahvil-bono piyasasında Temmuz’da borçlanma rasyoları geçen ay olduğu gibi öngörülerin üzerinde gerçekleşti ancak küresel piyasalardaki toparlanma nedeniyle bu borçlanma ikincil piyasalarda faizler üzerinde yukarı yönlü bir baskı yaratmadı.Hazine Temmuz ayında düzenlediği altı ihale ile yaklaşık 2.7 milyar TL’si kamudan 13.3 milyar TL’si piyasalardan 16 milyar TL borçlandı. Bankacılar Hazine’nin itfaları ile karşılaştırıldığında böylece piyasalardan 5 milyar TL likidite çektiğine dikkat çektiler.Son dönemde büyümeyi desteklemek için artan bütçe açığının finansmanı adına borçlanma rasyolarını artıran Hazine’nin borçlanma programı yakından izleniyor. Hedefin üzerinde borçlanmaların uzun süre devam etmesi halinde ikincil piyasada faizler üzerinde yıkarı yönlü baskıdan endişe ediliyor.Tahvil bono piyasasında 10 yıllık gösterge tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 10.66, valörde son işlem ise yüzde 10.57 oldu.Öte yandan iki yıllık gösterge tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 11.37 valörde son işlem ise yüzde 11.33 seviyesinde oldu.Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi ilk yarısında tarihi rekorunu tazelerken yüzde 1,07’lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. BIST endeksi tarihi rekorunu 106 bin 956 puana çıkarırken, endeks ilk yarıyı 1.134 puanlık yükselişle 106 bin 852 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 2,5 milyar lira olurken, ilk yarıda bankacılık yüzde 1,23, holding endeksi de yüzde 0,88 değer kazandı.