Dolar 6 TL'yi geçti!

Dolar güne rekorlarla başladı! İşte dolarda son dakika gelişmeleri…

Son dakika verilerine göre dolar kaç lira? Sabah saatlerinden itibaren dolar yine tırmanışa geçti. Dolar kuru gündemdeki tüm gelişmelerden etkileniyor, piyasaları yakından ilgilendiren dolardaki son durum merak ediliyor. Dolar/TL gün içinde 6 TL'yi aştı. Euro/TL 7 lirayı aştı.

Dolar/TL’de Türk heyetinin ABD’deki görüşmelerinde herhangi bir ilerleme işareti bulunmaması ardından gözlenen yükseliş iyice hızlanarak kur bu sabah 6.24’ü aştı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yapacağı konuşma ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yeni ekonomik modele yönelik açıklamaları izlenecek.

Kurun gördüğü yeni zirve ile birlikte TL’nin dolar karşısındaki günlük değer kaybı yüzde 3.5 olurken, TL gelişmekte olan ülke para birimleri arasında açık ara en kötü performansı gösteriyor.

Dolar ne kadar oldu?

Dolar/TL 6.1897/6.1811'den, Euro/TL 7.0664/7.0864'ten işlem görüyor.



TL’nin yılbaşından bu yana dolar karşısındaki değer kaybı ise yüzde 34’ü aştı.Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün akşam Rize’de yaptığı kısa hitapta ekonomi ile ilgili çeşitli kampanyalar sürdürüldüğünü söyleyerek, “Onların dolarları varsa bizim de halkımız, hakkımız, Allah’ımız var” dedi.Bir bankacı, “Erdoğan’ın açıklaması, diğer taraftan Japonya kaynaklı stop-loss işlemlerinin çalışması derken piyasada ciddi bir panik durumu var. Bugün Erdoğan’ın yapacağı konuşma, hemen ardından da Albayrak’ın açıklamalarını izleyeceğiz. Gelinen noktada piyasa artık ciddi aksiyon bekliyor. Şu anki düşük likidite ortamında swap piyasası 325 baz puanlık bir faiz artışı fiyatlıyor” dedi ve şöyle devam etti:

“Albayrak bugün kapsamlı bir ekonomik çerçeve açıklayabilir ama artık önemli olan uygulama. Ortodoks politikalara dönüş, politika faizinin yüzde 25-30 arası bir yere oturması gerek. Panik modunun durdurulması, ardından ciddi bir faiz artışı, ciddi bir ekonomik program ve bu programa bağlılık taahhüdü verilerek uygulanması, şu an lazım olan bu.”

Öte yandan kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’nin TL’deki sert değer kaybını durdurması gerektiğini belirterek ülkenin durumunun bir ay önceki kredi notu indiriminden bu yana bozulduğu uyarısında bulundu.

Türkiye ve ABD arasında Rahip Andrew Brunson’ın tutukluluğu ve Washington yönetiminin aldığı yaptırım kararları nedeniyle başlayan krizi çözmek üzere ABD’ye giden Türk heyeti dün Türkiye’ye döndü.

Görüşmelerde herhangi bir ilerleme işareti bulunmaması ve net bir açıklama yapılmaması da piyasada tedirginliğe, kurda oynaklığın sürmesine neden oluyor.