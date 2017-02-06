Ekonomi:
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06 Şubat 2017 Pazartesi 08:33

Dolar 3.67 seviyesine geriledi

Dolar 3.67 seviyesine geriledi
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Dolar, yeni haftaya aşağı yönlü isteğini sürdürerek başlıyor. Kapalıçarşı'da 3,6950 liradan açılan dolar/TL, 3.6702 seviyesine kadar indi. Kur saat 10:30 itibariyle 3.6752 (%-0.61) seviyesinde.

TL için oldukça hareketli bir hafta geride kaldı. Haftaya Fitch’in not indiriminin geride kalması, MB'nin 2 puana varan sıkılıştırma adımları, Fed'in faizlere dokunmamasının yanısıra şahin mesajlar vermemesi ve haftanın son günü gelen ABD verileri dolar/TL’yi 3,70’inde altına çekti.

TL geçtiğimiz hafta yüzde 5’e varan değer kazancı yaşadı.

ABD'de açıklanan istihdam ve ücret artışı verisi sonrasında Fed’in faiz artırma ihtimalinin mart ayından haziran ayına kaydığına değinen bankacılar, bu hareketin devam etmesi durumunda dolar/TL’de ana destek seviyelerinin 3,6870 ve 3,6500 seviyeleri olacağını, olası yukarı yönlü hareketlerde ise 3,70-3,75 bandının önemi korumaya devam edeceğini belirttiler.
Euro/TL ise haftaya 3.97 seviyelerini test ederek başlıyor.
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