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Bitcoin Resmen Çöktü

Bitcoin Resmen Çöktü

Bitcoin Resmen Çöktü

Bitcoin Resmen Çöktü

22 Aralık 2017 Cuma 21:10
Bitcoin Resmen Çöktü
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Kripto para birimlerinden son dakika haberleri bir bir geliyor. Bitcoin'de düşüş devam ediyor. Bitcoin'de 20 bin dolar seviyesi konuşulurken 11 bin dolar seviyesine geriledi.

Bitcoin, merkez bankası başkanlarından eleştirileri sonrası 4 günde yaklaşık 9 bin 500 dolar düştü. Bitcoin’de fiyat yükseldikçe yaşanan dalgalanmaların süresi ve büyüklüğü de artıyor. Haftabaşında 19 bin 532 dolar ile rekor seviyelerinde seyreden bitcoin yaşadığı düşüşle rekor seviyelerinden uzaklaştı. Diğer kripto para birimlerinde de düşüş görüldü.

Coindesk.com’a göre Bitcoin 17.30 sıralarda düne göre yüzde 29.95 düşüşle 11.009 dolar seviyesinden işlem görüyordu. Bitcoin saat 18.00’da ise 12.175 dolar seviyesinde.

Piyasa değeri sıralamasında ilk beşte yer alan kripto para birimlerindeki günlük değişimler, Bitcoin yüzde 29.95, Litecoin yüzde 31.18, Bitcoin Cash yüzde 40.66 ve Ethereum yüzde 26.39 düşerken bu genel düşüş kriptopara piyasasının yükselen birimi Ripple´a da bulaşarak kriptoparanın değerini yüzde 7.05 düşürdü.

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