Bitcoin Hukuka Uygun mu?

Her geçen gün daha da popüler olan Bitcoin'i anlatmak ofsaytı anlatmaktan daha zor olsa da Türkiye bu konuda yasal mevzuat üzerine çalışıyor. Vatandaş Bitcoin miras kalır mı? Boşanmalarda iş mal paylaşımına geldiğinde Bitcoin'e ne olacak gibi soruların yanıtını arıyor.

Dünya ekonomisinde kelimenin tam anlamıyla Bitcoin çılgınlığı yaşanıyor. Dijital para birimi olarak hayatımıza giren ve para piyasalarında büyük hareketlilik yaşanmasına neden olan Bitcoin borsadaki yükselişine de devam ediyor. Ancak birçok ekonomi uzmanının mesafeli yaklaştığı Bitcoin'le ilgili önemli bir açıklama da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Helvacı'dan geldi. Prof. Helvacı, ‘'Bitcoin'in Türkiye'deki piyasalarda geçerli olarak kullanılabilmesi için yasal düzenleme şart. Aksi takdirde ciddi mağduriyetler doğabilir'' dedi.

Dijital para birimi ‘Bitcoin' adından söz ettirmeye devam ediyor. Değer üstüne değer kazanışıyla gündemden düşmeyen, sinema filmlerine konu olan ‘Bitcoin' ile ilgili ekonomi dünyasından farklı sesler yükseliyor. Bitcoin bir balon mu, yoksa geleceğin para birimi mi? Tartışmalar devam ederken İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Helvacı, Bitcoin ile ilgili önemli bir soruyu gündeme taşıdı: “Bitcoin' in yasal temeli var mı?''

‘YENİ İBARESİ KALDIRILDI’

24 Aralık 1937 tarihli ve 3290 sayılı Devlet Hesaplarında Liranın Esas Olarak Kabulü Hakkında Kanun'a dikkat çeken Prof. Helvacı, “Bugün Türk Lirası'na duyduğumuz güvenin ve alış veriş hayatında Türk Lirası'nı kullanabilmemizin temeli bu kanundur. Bu kanun Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkındaki Kanun'un 5. maddesi ile 1 Ocak 2005 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır ve yine bu Kanunun 1. maddesi ile Türkiye Cumhuriyeti Devletinin para birimi “Yeni Türk Lirası” olarak kabul edilmiştir. Hatırlanacağı üzere “Yeni Türk Lirası'nın kabulü ile paradan 6 sıfırın atılması da yapılan bu değişiklikle mümkün olabildi. Daha sonra Bakanlar Kurulu kararı ile Yeni Türk Lirası'ndaki ‘Yeni' ibaresi de kaldırıldı. Bütün bu değişiklikler hep bu yasal düzenlemeler ile gerçekleşti. O halde Bitcoin adı verilen dijital paranın geçerli olarak kullanılabilmesi için de yasal düzenlemeler yapılması şart. Bitcoin yasal zemine oturtulmadan ekonomik hayatın içine dâhil olursa birçok mağduriyetle karşı karşıya kalınabilir” dedi.

MİRAS YOLUYLA GEÇER Mİ?

‘'Bitcoin'le maaş ödemesi yapılabilecek mi, bu para internet alışverişlerinde mi geçerli olabilecek, bu gibi sorulara cevap verebilmek için mevzuattaki boşluklar doldurulmalı'' diyen Prof. Helvacı Miras Hukuku kapsamında da Bitcoin'le ilgili hukuki zeminin hazırlanması gerektiğine dikkat çekti. Prof. Helvacı sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir kişi vefat ettiğinde miras yoluyla intikali mümkün olan malvarlığı değerleri onun mirasçılarına geçer. Kişinin taşınırları, örneğin arabası, teknesi; taşınmaz malları, örneğin evi, arazisi, aynı şekilde kasasındaki veya banka hesaplarındaki paraları da mirasçılarına geçer. Peki Bitcoin? Bitcoin de varislere geçebilir mi? Bitcoin bir yasal temele kavuşmadığı sürece Bitcoin'in miras yoluyla intikali de birçok tartışmanın ortaya çıkmasına ve mağduriyetin yaşanmasına neden olabilir.”