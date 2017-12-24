banner257
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
kısa süreli yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
111099
ALTIN
156.375
DOLAR
3.8121
STERLİN
5.0895
EURO
4.5104
Gazimağusa'da Kavga
Gazimağusa'da Kavga
TALEP ARTTIKÇA, KAÇAK DA ARTIYOR!
Talep Arttıkça, Kaçak da Artıyor
DEVLET HASTANESİNE YENİ TETKİK CİHAZI
Devlet Hastanesine Yeni Tetkik Cihazı
En Çok Yağış Alan Bölgeler
En Çok Yağış Alan Bölgeler
banner256
Flaş Haber
Gazimağusa'da Kavga
Kapat

Bitcoin Hukuka Uygun mu?

Bitcoin Hukuka Uygun mu?

24 Aralık 2017 Pazar 11:31
Bitcoin Hukuka Uygun mu?
banner238

Her geçen gün daha da popüler olan Bitcoin'i anlatmak ofsaytı anlatmaktan daha zor olsa da Türkiye bu konuda yasal mevzuat üzerine çalışıyor. Vatandaş Bitcoin miras kalır mı? Boşanmalarda iş mal paylaşımına geldiğinde Bitcoin'e ne olacak gibi soruların yanıtını arıyor.

Dünya ekonomisinde kelimenin tam anlamıyla Bitcoin çılgınlığı yaşanıyor. Dijital para birimi olarak hayatımıza giren ve para piyasalarında büyük hareketlilik yaşanmasına neden olan Bitcoin borsadaki yükselişine de devam ediyor. Ancak birçok ekonomi uzmanının mesafeli yaklaştığı Bitcoin'le ilgili önemli bir açıklama da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Helvacı'dan geldi. Prof. Helvacı, ‘'Bitcoin'in Türkiye'deki piyasalarda geçerli olarak kullanılabilmesi için yasal düzenleme şart. Aksi takdirde ciddi mağduriyetler doğabilir'' dedi.

Dijital para birimi ‘Bitcoin' adından söz ettirmeye devam ediyor. Değer üstüne değer kazanışıyla gündemden düşmeyen, sinema filmlerine konu olan ‘Bitcoin' ile ilgili ekonomi dünyasından farklı sesler yükseliyor. Bitcoin bir balon mu, yoksa geleceğin para birimi mi? Tartışmalar devam ederken İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Helvacı, Bitcoin ile ilgili önemli bir soruyu gündeme taşıdı: “Bitcoin' in yasal temeli var mı?''

‘YENİ İBARESİ KALDIRILDI’

24 Aralık 1937 tarihli ve 3290 sayılı Devlet Hesaplarında Liranın Esas Olarak Kabulü Hakkında Kanun'a dikkat çeken Prof. Helvacı, “Bugün Türk Lirası'na duyduğumuz güvenin ve alış veriş hayatında Türk Lirası'nı kullanabilmemizin temeli bu kanundur. Bu kanun Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkındaki Kanun'un 5. maddesi ile 1 Ocak 2005 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır ve yine bu Kanunun 1. maddesi ile Türkiye Cumhuriyeti Devletinin para birimi “Yeni Türk Lirası” olarak kabul edilmiştir. Hatırlanacağı üzere “Yeni Türk Lirası'nın kabulü ile paradan 6 sıfırın atılması da yapılan bu değişiklikle mümkün olabildi. Daha sonra Bakanlar Kurulu kararı ile Yeni Türk Lirası'ndaki ‘Yeni' ibaresi de kaldırıldı. Bütün bu değişiklikler hep bu yasal düzenlemeler ile gerçekleşti. O halde Bitcoin adı verilen dijital paranın geçerli olarak kullanılabilmesi için de yasal düzenlemeler yapılması şart. Bitcoin yasal zemine oturtulmadan ekonomik hayatın içine dâhil olursa birçok mağduriyetle karşı karşıya kalınabilir” dedi.

MİRAS YOLUYLA GEÇER Mİ?

‘'Bitcoin'le maaş ödemesi yapılabilecek mi, bu para internet alışverişlerinde mi geçerli olabilecek, bu gibi sorulara cevap verebilmek için mevzuattaki boşluklar doldurulmalı'' diyen Prof. Helvacı Miras Hukuku kapsamında da Bitcoin'le ilgili hukuki zeminin hazırlanması gerektiğine dikkat çekti. Prof. Helvacı sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir kişi vefat ettiğinde miras yoluyla intikali mümkün olan malvarlığı değerleri onun mirasçılarına geçer. Kişinin taşınırları, örneğin arabası, teknesi; taşınmaz malları, örneğin evi, arazisi, aynı şekilde kasasındaki veya banka hesaplarındaki paraları da mirasçılarına geçer. Peki Bitcoin? Bitcoin de varislere geçebilir mi? Bitcoin bir yasal temele kavuşmadığı sürece Bitcoin'in miras yoluyla intikali de birçok tartışmanın ortaya çıkmasına ve mağduriyetin yaşanmasına neden olabilir.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bitcoin Resmen Çöktü
Bitcoin Resmen Çöktü
Bitcoin Yatırımcılarına Uyarı: Tüm Paranızı Kaybetmeye Hazır Olun
Bitcoin Yatırımcılarına Uyarı: Tüm Paranızı Kaybetmeye Hazır Olun
Bitcoin'den Yeni Zirve
Bitcoin'den Yeni Zirve

banner253

banner211

banner215

banner226

banner220

banner219

banner241

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim