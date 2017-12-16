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Bitcoin'den Yeni Zirve

Bitcoin'den Yeni Zirve

16 Aralık 2017 Cumartesi 19:18
Bitcoin'den Yeni Zirve
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Sanal para birimi Bitcoin'in değeri tarihte ilk kez 18 bin doları aştı.

Özellikle son aylarda kırdığı rekorlar ile adını duyurankripto para piyasasının en çok yatırım alan üyesi Bitcoin rekor tazeledi.

2017 yılında yüzde binlik artış gösteren ve son iki ay içerisinde sekiz bin dolar değer kazanan sanal para birimi Bitcoin'in değeri bugün Bitstamp borsasında 18 bin doların üzerinde işlem gördü.

Onlarca yıldır Bitcoin kadar hızlı değerlenen bir varlık bulunmazken Bitcoin'in piyasa kapitalizasyonu 300 milyar doları aşıyor.

Geçtiğimiz hafta, Bitcoin borsadaki bir hatadan dolayı kısa süreli 19 bin doları gördüyse de tekrar 15 bin dolar bandına gerilemişti.

 

 

Son Güncelleme: 16.12.2017 20:21
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