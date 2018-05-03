Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
104725
ALTIN
176.763
DOLAR
4.1965
STERLİN
5.6837
EURO
5.0241
Hayvan üreticileri Güzelyurt’ta eylem yapıyor
HAYVAN ÜRETİCİLERİ EYLEM YAPIYOR
Bugün elektrik kesintisi var
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
Katil ülkemize kaçak geldi
KATİL ÜLKEMİZE KAÇAK GELDİ
Uyuşturucu soruşturması sürüyor
UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
banner256
Flaş Haber
Katil ülkemize kaçak geldi
Kapat

Başbakan Erhürman Elektrik Ve Akaryakıt Zammıyla İlgili Açıklama Yaptı!

“HÜKÜMETE ELEKTRİKTE BIRAKILAN MİRAS YA POPÜLİZM YAPIP KURUMU GERİ DÖNÜLMEZ NOKTALARA TAŞIMAK YA DA YAPILABİLECEK ASGARİ ZAMMI YAPIP ELEKTRİKTE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR YAPIYA ULAŞMAYA ÇALIŞMAKTIR”

Başbakan Erhürman Elektrik Ve Akaryakıt Zammıyla İlgili Açıklama Yaptı!

“HÜKÜMETE ELEKTRİKTE BIRAKILAN MİRAS YA POPÜLİZM YAPIP KURUMU GERİ DÖNÜLMEZ NOKTALARA TAŞIMAK YA DA YAPILABİLECEK ASGARİ ZAMMI YAPIP ELEKTRİKTE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR YAPIYA ULAŞMAYA ÇALIŞMAKTIR”

03 Mayıs 2018 Perşembe 08:56
Başbakan Erhürman Elektrik Ve Akaryakıt Zammıyla İlgili Açıklama Yaptı!

“HÜKÜMETE ELEKTRİKTE BIRAKILAN MİRAS YA POPÜLİZM YAPIP KURUMU GERİ DÖNÜLMEZ NOKTALARA TAŞIMAK YA DA YAPILABİLECEK ASGARİ ZAMMI YAPIP ELEKTRİKTE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR YAPIYA ULAŞMAYA ÇALIŞMAKTIR”

“HER ŞEYİ AÇIK AÇIK KONUŞMANIN ZAMANIDIR. POPÜLİZME VE GÜNÜ KURTARMA ÇABASINA DEVAM ETMEK MÜMKÜN DEĞİL”

 Başbakan Tufan Erhürman, hükümete elektrikte bırakılan mirasın, ya popülizm yapıp kurumu geri dönülmez noktalara taşımak ya da yapılabilecek asgari zammı yapıp elektrikte sürdürülebilir bir yapıya ulaşmaya çalışmak olduğunu söyledi.

Erhürman, “Evet risk aldık ve ikincisini seçtik. Akaryakıtta ise mevzuat ve mali olanaklar çerçevesinde seçenek bile bırakılmadı. Her şeyi açık açık konuşmanın zamanıdır. Popülizme ve günü kurtarma çabasına devam etmek mümkün değil” dedi.

Erhürman, sosyal medya hesabından, akaryakıt ve elektrik zammıyla ilgili açıklama yaptı. Erhürman, hiçbir hükümetin, hele de seçime giderken zam yapmak istemediğini vurguladı.

Başbakan Erhürman açıklamasında,  kendilerinden  önceki hükümet döneminde, elektrik fiyatlarında nizamnameye aykırı biçimde iki yıl boyunca artış yapılmadığına dikkat çekti ve bu şekilde KIB-TEK'te 50 milyon 676 bin TL kayıp yaratıldığını belirtti.

Bu kaybın sadece KIB-TEK'in kaybı değil, elektrikte yapabilecekleri yatırımları yapamayacak noktaya geldikleri için halkın ve ülkenin kaybı olduğunu dile getiren Erhürman, akaryakıtta zam yapılmasın diye Fiyat İstikrar Fonu'nun olanaklarının dibine kadar kullanıldığını da kaydetti.

Erhürman, konuyla ilgili bilgileri halkla daha da açık biçimde paylaşacaklarını da belirtti.

Son Güncelleme: 03.05.2018 12:08
Anahtar Kelimeler:
ErhurmanZamAçıklaması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Döviz kurları
Döviz kurları
Akaryakıta yine zam .....!
Akaryakıta yine zam .....!
Döviz kurları
Döviz kurları
Maliye Bakanı Denktaş: “Mali Protokol İmzalandı!
Maliye Bakanı Denktaş: “Mali Protokol İmzalandı!
Döviz kurları
Döviz kurları
Döviz kurları
Döviz kurları
KAMU-SEN'den basın açıklaması...
KAMU-SEN'den basın açıklaması...
26 Nisan günlük burç yorumunuz
26 Nisan günlük burç yorumunuz
Döviz kurları
Döviz kurları
Kıbrıs İlim Üniversitesi (KİÜ) tarafından organize edilen “Doğu Akdeniz’de Güvenlik, Enerji Stratejileri ve Küresel Güç İlişkileri” konulu konferans bugün yapıldı. 
Kıbrıs İlim Üniversitesi (KİÜ) tarafından organize edilen “Doğu Akdeniz’de Güvenlik, Enerji Stratejileri ve Küresel Güç İlişkileri” konulu konferans bugün yapıldı. 

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim