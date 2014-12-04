Asok Piyasanın Lideri Benim Dedi



















Hyundai Asok, uygun fiyata ve çok yüksek kaliteyle herkesi Hyundai sahibi yapmak için kolları sıvadı. 150 adet çeşitli modellerde Hyundai uygun ödeme koşulları ile siz değerli müşterilerini bekliyor. Hyundai Asok halktan, halk da Hyundai Asok'tan memnun.Hyundai Asok 2014 yılının ilk 10 ayında yapılan satışlarda % 24 pazar payı ile en çok araç satan marka olarak yer aldı. 2015 yılına 1 ay kala yapmış olduğu yılbaşı kampanyalarda yine satış patlaması yaptı.12.990 €’dan başlayan fiyatlarla ve en uygun ödeme koşullarıyla Hyundai Asok, getirmiş olduğu 100 aracın yarısını şimdiden tüketti. Ayrıca Hyundai, satış sonrasında servis kampanyalarından da yararlanan müşterilerine en iyi hizmeti vererek, müşteri memnuniyetinde de 1 numara olamaya devam ediyor.