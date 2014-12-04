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Asok Piyasanın Lideri Benim Dedi

Asok yapacağını yine ypıp piyasanın en büyüğü olduğunu kanıtladı

Asok Piyasanın Lideri Benim Dedi

Asok yapacağını yine ypıp piyasanın en büyüğü olduğunu kanıtladı

04 Aralık 2014 Perşembe 17:23
Asok Piyasanın Lideri Benim Dedi
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Hyundai Asok, uygun fiyata ve çok yüksek kaliteyle herkesi Hyundai sahibi yapmak için kolları sıvadı. 150 adet çeşitli modellerde Hyundai uygun ödeme koşulları ile siz değerli müşterilerini bekliyor. Hyundai Asok halktan, halk da Hyundai Asok'tan memnun.
Hyundai Asok 2014 yılının ilk 10 ayında yapılan satışlarda % 24 pazar payı ile en çok araç satan marka olarak yer aldı. 2015 yılına 1 ay kala yapmış olduğu yılbaşı kampanyalarda yine satış patlaması yaptı.
12.990 €’dan başlayan fiyatlarla ve en uygun ödeme koşullarıyla Hyundai Asok, getirmiş olduğu 100 aracın yarısını şimdiden tüketti. Ayrıca Hyundai, satış sonrasında servis kampanyalarından da yararlanan müşterilerine en iyi hizmeti vererek, müşteri memnuniyetinde de 1 numara olamaya devam ediyor.




 
 



 
Son Güncelleme: 04.12.2014 17:51
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