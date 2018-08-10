ALTINDAN YENİ REKOR!

Altın fiyatları büyük bir hızla yükseliyor. Altını gramı dünden bugüne yaklaşık 11 TL değer kazandı. Yatırım yapmak, birikim yapmak ve yakınlarına hediye almak isteyen vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği gram ve çeyrek altın fiyatları düğün sezonunun da gelmesi ile sıkça araştırılıyor. Amerika ile olan yaptırım gerilimi sonrası hem dolar hem de altın fiyatları rekora koşuyor. İşte önceki güne göre yaklaşık 11 TL artan Kapalıçarşı altın fiyatları…

10 AĞUSTOS GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

222,60 liradan alınırken, 222,75 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

340,75 liradan alınırken 348,70 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN KAÇ TL?

679,36’dan alınırken 697,40 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

1390,00 liradan alınıp 1403,00 liradan alıcı buluyor.