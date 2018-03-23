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Altın durmuyor! Uçuşa geçti...

Altın fiyatları uçuşta! Bugün çeyrek altın ve gram altın kaç lira?

Altın durmuyor! Uçuşa geçti...

Altın fiyatları uçuşta! Bugün çeyrek altın ve gram altın kaç lira?

23 Mart 2018 Cuma 12:04
Altın durmuyor! Uçuşa geçti...
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Altının gramı 170 lirayı aştı! Yatırımlarını altın üzerine planlayan vatandaşlar, ülkemizi de yakından ilgilendiren gelişmeler sonrasında Cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna cevap arıyor... 23 Mart Cuma Bugün altının gramı 170,68'den alınıp 170,71 liradan satılıyor. İşte 23 Mart Cuma günü altın fiyatları...

Altının bugün de yükselişte ve rekoru gördü. Bu nedenle bugün çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet ve Gram altın kaç lira? soruları çok daha sık sorulmaya başladı. 23 Mart Cuma altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla hızlı yükselişi sürüyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları gündemdeki gelişmelere göre yükseliş  yaşıyor. Altın 170-171 lira olarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İstanbul’un kalbinin attığı Kapalıçarşı’da ise çeyrek altın kaç lira? İşte cumhuriyet, küçük ve büyük altın fiyatları…

GRAM ALTIN NE KADAR?

170,68 liradan alınırken, 170,71 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 268,59 liradan alınırken 274,66 liradan satılıyor. Yarım altın da 535,49'dan alınırken 549,32 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

1104,00 liradan alınıp 1116,00 liradan alıcı buluyor. Ziynet 2,5 da 2685,86 liradan alınırken 2728,13 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAM?

Türkiye’de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.

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