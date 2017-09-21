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21 Eylül 2017 Perşembe 12:22

Alp Dağlarının Temiz Havası Şişelenip Satılıyor

Alp Dağlarının Temiz Havası Şişelenip Satılıyor
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İsviçreli bir firma Alp dağlarından topladığı temiz havayı şişeleyip satıyor. Hava kirliliğinin yoğun olduğu Türkiye'de pek çok kentin bu havaya ihtiyacı var.

İsviçleri bir şirket tam da İstanbulllu’nun ihtiyacı olan bir ürün üretti. İsviçre Alpleri’nin temiz havası 7 litrelik bir teneke kutuda depolanıyor ve hava kirliliğinin yoğun olduğu ortamlarda havayı temizlemesi için kullanılıyor.
Russia Today’in haberine göre; Şirketin CEO’su Dany Wurr, “Bu ürün hava kirliliğinin yoğun olarak yaşandığı bölgelerde kullanacak. Kısa bir süre için bile olsa temiz hava solumak iyi olacak çünkü bazı bölgelerde hava kirliliği insan sağlığını tehdit ediyor” diye konuştu.

KUTUSU 73 TL

21 dolara (73 TL) satılan temiz havanın müşteri kitlesinin daha çok Uzakdoğu’da hava kirliliğinin yoğun olduğu bölgelerdeki insanlar. Wurr, “Çin hali hazırda Kanada ve Avustralya’dan temiz hava satın alıyor. Fakat İsviçre’nin havası en iyisi” açıklamasında bulundu.

İLK 10’DA 8 ŞEHİR TÜRKİYE’DEN

Türkiye Avrupa’da hava kirliliğinin en yoğun olarak yaşandığı bölgelerden biri. Maalesef Avrupa'daki şehirler baz alındığı zaman ilk 10'da Türkiye'den 8 şehir var. Sırası ile Batman, Hakkari, Gaziantep, Siirt, Afyon, Karaman, Iğdır ve Isparta Avrupa'nın ve Türkiye'nin havası en kirli şehirleri.

 
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