Akova deplasmanda güldü

K-PET Birinci lig ekiplerinden Yeni Boğaziçi Akova ile Cemal Balses standın’da karşı karşıya geldi.İlk devre’si 0-0’lık eşitlikle tamamlanan karşılaşmanın ikinci devresi’ni Akova 4-1’lik skor ile galibiyet ile tamamladı.

Birinci lig ekiplerinden Yeni Boğaziçi ile Akova Cemal Balses stadın’da karşı karşıya geldi.İlk yarııs beraberlik ile tamamlanan karşılaşmanın ikinci devresi’ni Akova 4-1’lık skor ile galibiyet ile tamamladı.

52.dakikada Yeni Boğaziçi futbolcusu Burçin bariz gol şansını etkilemekten takimını 10 kişi bıraktı.

53.dakikada İrfan’ın penaltı golü ile Akova 1-0 öne geçti.

55.dakikada Hasan’ın golü ile Yeni Boğaziçi skoru 1-1’e getirdi.

73.dakikada sahneye çıkan golcü isim İrfan skoru 2-1’e getirdi

84.dakikada günün başaırlı isimi Cemil attığı golle skoru 3-1’e taşıyarak takımını rahatlattı.

90.dakikada karşılaşmanın son golü orta sahanın deneyimli isimi Abdullah’tan geldi.

Maçta başka gol olmazken sahadan 4-1’lik skor ile Akova 3 puanı hanesine yazdırdı.