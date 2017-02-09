9 Şubat Günlük Burç Yorumları

KOÇ BURCU 9 şubat 2017 Perşembe GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Mart - 20 Nisan)

Aşk hayatınız gerginliklerden uzak ve normal seyrine geri dönüyor ve bununla birlikte sosyal hayatınıza yansıttığınız gerginliklerde azalıyor. İşinizle ilgili bazı konularda amirinizle ters düşüyor olsanız da işiniz gereği söylediklerini yapıyorsunuz ve bunun fark etmeseniz de faydasını göreceksiniz. Ailenizle bu aralar sık sık bir araya gelmeler söz konusu olabilir bir mesele sizi hayli yoracağa benziyor.

BOĞA BURCU 9 şubat 2017 Perşembe GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Nisan - 23 Mayıs)

Bu aralar hayli mutlusunuz ve bu mutluluk sadece sizin eseriniz değil bunu dikkate almalısınız ve çevrenizdekilerin de sizin ruh halinizde etkili olduğunu unutmamalısınız. İş hayatınızda riske girmeyi seven cesur ve atak birisisiniz bunun faydasını görseniz de sizin bu halinizi kullanan kişilerde var ve bu kişilere dikkat edip gözünüzü açık tutmalısınız. Yanlış anlaşılmaları önlemek için daha net olmaya özen göstermelisiniz.

İKİZLER BURCU 9 şubat 2017 Perşembe GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Mayıs - 23 Haziran)

İlişkilerinizde yapmayı düşündüğünüz bazı sürprizler sizin istemediğiniz sonuçlara neden olabilir dikkatli olmalısınız. İşinizle ilgili aldığınız yeni bir teklif söz konusu bunun için daha erken olduğunu düşünüyorsunuz ve hazır olduğunuzda ise bu konuyu değerlendireceksiniz. Önümüzde ki günlerde bir ticari iş dolayısıyla şehir dışına çıkabilirsiniz. Ailenizle ilgili bazı ufak tefek şeyler yaşasanız da onlar sizin en değerliniz ve onları kırmamaya özen gösteriyorsunuz.

YENGEÇ BURCU 9 şubat 2017 Perşembe GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Haziran - 23 Temmuz)

Verdiğiniz kararların halen muhasebesini yapıyorsunuz artık bunlara son vermelisiniz aksi halde yaşadığınız zamanı heba ediyorsunuz. Ancak verdiğiniz kararların kontrollerini de yapmayı da ihmal etmemelisiniz fakat zaman kontrolü yaparak. Sevgilinizle yaşadığınız aşk size kendinizi iyi hissettiriyor kendinizi aşk konusunda oldukça şanslı varsayıyorsunuz. İşinizle ilgili fırsatları değerlendirmek konusunda oldukça iyisiniz hatta bunun sonucunu yakın zamanda alçaksınız.

ASLAN BURCU 9 şubat 2017 Perşembe GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Temmuz - 22 Ağustos)



Kendinizle olan mücadeleniz sizi kendinize yabancılaştırıyor bunun çevrenize olan yansımaları ise en az sizin yaşadıklarınız kadar olumsuz ve buna bir son vermelisiniz ki bu sizin elinizde olan bir durum. İşinizle ilgili çevrenizden pozitif bir enerji alıyorsunuz. Bu enerjinizi boşa harcamayın. Vaktinizi güzel değerlendirin. İşle ilgili karşınıza çıkacak bu fırsatlar bir kez daha karşınıza çıkmayabilir.

BAŞAK BURCU 9 şubat 2017 Perşembe GÜNLÜK BURÇ YORUMU (24 Ağustos- 22 Eylül)



Hayatınızın her şeyini titizlikle yapıyorsunuz. Fakat bazı arkadaşlarınızı seçerken buna dikkat etmiyorsunuz. Yakın arkadaşlarınızdan bazılarının aslında bildiğiniz gibi dost olmadığını çok yakın bir zamanda anlayacaksınız. Aşk hayatınıza ailenizle yaşadığınız sıkıntıları yansıtmamaya çalışınız. Hayatınızdaki kişiye haksızlık yapmayın. Sevgilinizle ya da eşinizle geçirdiğiniz her vakit sizi motive edecektir. Eğer bir ilişkiniz yoksa yakın çevrenize ailenizde yaşanan şeyleri yansıtmayın. Bu günlerde biraz moraliniz bozuk olabilir fakat büyük bir şansla moraliniz yerine gelecek. Bugüne özellikle dikkat edin, olumsuz şeyler yaşamayın.

TERAZİ BURCU 9 şubat 2017 Perşembe GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Eylül - 22 Ekim)



Hayatın tüm yükü üzerinizdeymiş gibi hissetmek sizi çok yoruyor. Siz aslında düşündüğünüzden çok daha fazla özgürsünüz. İçinde bulunduğunuzdan ruh halinde bir an önce kurtulmalısınız bu durum potansiyelinizi köreltiyor. İşinizle ilgili adeta başarılarınız üzerine yenisini ekliyorsunuz sevdiğiniz işi yapmanın faydalarını yaşıyorsunuz. Ailenizle bazı ufak tefek problemler yaşıyorsunuz bu problemler gelip geçici ve aileniz sizin iyiliğinizi istiyor.

AKREP BURCU 9 şubat 2017 Perşembe GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Ekim - 22 Kasım)

Aşk sizin ne ifade ediyor bu günlerde bu sorunun cevabını merak ediyor hem de soruyu cevaplamaya çalışıyorsunuz. Hem hayatınızda aşk olsun istiyorsunuz hem de aşkın sizin ruhunuzu özgür kılmadığını düşünüyorsunuz. Buna bir karar vermelisiniz ve hayatınıza sizi yoracak ya da sizin karşınızda ki kişileri üzecek ilişkilere yer vermemelisiniz. İşinizi önemsiyor olmanız işinizde başarıyı yakalamanızı sağlıyor. Ailenize bu aralar daha fazla zaman ayırmanız gerekebilir.

YAY BURCU 9 şubat 2017 Perşembe GÜNLÜK BURÇ YORUMU(23 Kasım-22 Aralık)



Hayatınız da var olan şeylerin sizi ne kadar etkilediğini düşünüyorsunuz aklınızı kurcalayan konular var. Özgürlüğünüze olan düşkünlüğünüz sizi bu konuları düşünmeye itti ancak siz busunuz ve sizi kısıtlayan her neyse bir an önce ondan uzaklaşma eğilimindesiniz. İşiniz de sizi mutlu kılmayan bazı problemler olsa da siz, işinizi seviyorsunuz ve bunun hayatınıza olumlu yansımasını elde ediyorsunuz. Yatırım yapmak gibi yeni fikirleriniz var ancak bu aralar bu durum mali açıdan pek uygun görünmüyor.

OĞLAK BURCU 9 şubat 2017 Perşembe GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Aralık - 20 Ocak)

Yeni bir ilişkiye başladınız ancak bu sizin umduğunuz gibi çıkmadı ve siz bunda kendinizi suçlu görüyorsunuz fakat bu konuda kendinizi suçlamanız anlamsız. İş hayatınızda ise karamsarlığınızı bir kenara atıp yeni projelere adım atmanız sizin için hayli olumlu sonuç getirecek bunun olumlu sonucunu ilerde göreceksiniz. Başkalarından farkınız kendinize yatırım yapıyor olmanız bu sizi daha da ulaşılmaz kılıyor.



KOVA BURCU 9 şubat 2017 Perşembe GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Ocak - 19 Şubat)

Bu günlerde aile ziyaretleri yapıyorsunuz ve bunun aile içinde samimiyeti artıracağını düşünüyorsunuz. Sevgilinizle bazı zevklerinizin uyuşmuyor ancak bunun için ortak çözümler bulma çabası içndesiniz ve doğru bir çözüm. Yatırımlarınızın akıllıca yapıyor olmanızın bu günlerde olumlu dönütünü alacaksınız.

BALIK BURCU 9 şubat 2017 Perşembe GÜNLÜK BURÇ YORUMU (20 Şubat - 20 Mart)



Başınıza buyruk diye nitelendirilen davranışlarınız sizi aslında kişiliğinizin yansıması siz her ne kadar başkaları tarafından böyle nitelendirilseniz de siz busunuz ve böyle olmaya devam edeceksiniz. İşinizde bu günlerde şansınız açılıyor yeni teklifler alıyorsunuz. Yeni adımlar atmak için uygun anları bekliyorsunuz. İşinizle ilgili bazı projelerde yer almanız mümkün ve bunun için yeni çalışmalar yapacaksınız.