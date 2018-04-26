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26 Nisan günlük burç yorumunuz

Bakalım burcunuza göre bugün sizi ne gibi sürprizler bekliyor...

26 Nisan günlük burç yorumunuz

Bakalım burcunuza göre bugün sizi ne gibi sürprizler bekliyor...

26 Nisan 2018 Perşembe 09:15
26 Nisan günlük burç yorumunuz

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün işleriniz ile ilgili detaylarla daha fazla uğraşabilirsiniz. Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınız için fedakarlık edeceğiniz bir gündesiniz. Gün içinde iş arkadaşlarınızla birlikte faaliyette bulunabilirsiniz. Sağlıkla ilgili sıkıntılarınızı ihmal etmemelisiniz. Akşam saatlerinde zevk aldığınız şeylerle uğraşacaksınız.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bugün iş konularına fazla detaycı olabilirsiniz. Pratik bir şekilde işlerinizi halledebilirsiniz. Uğraştığınız işlerinizde yaratıcılığınızı kullanacağınız bir gündesiniz. Aşkta fazla fedakar bir yapıda olabilirsiniz. Hobileriniz için harcama yapabilirsiniz sevdiğiniz şeylere zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Akşam eğlenceli planlar yapabilirsiniz.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Uğraştığınız işleri pratik bir şekilde halledebileceksiniz. Ailevi konularda özveride bulunabileceğiniz bir gündesiniz. Geçmişe yönelik konular gündeme gelebilir. Kendi iç sesinizi dinleyerek olaylara yön verebilirsiniz. Babanızla ilgili konuları ihmal etmemeye özen göstermelisiniz. Gün içinde zevk aldığınız konularda harcamalar yapabilirsiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bugün hareketli zamanlar geçirebilirsiniz. Fazla detaylar içinde boğulmamaya özen gösterin. Yakın çevrenizdeki kişiler için fedakârlık yapma eğiliminde olabilirsiniz. İletişimle ilgili işlerinizde yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Uğraştığınız işlerinize detaycı yaklaşacaksınız. Akşam saatlerinde zevk aldığınız kişilerle buluşmak isteyebilirsiniz.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Gün içinde harcamalarınıza dikkat etmenizde fayda var. Maddi kaynaklarınızla ilgili pratik çözümler getirebilirsiniz. İş hayatınızda kişisel yeteneklerinizi kullanarak başkalarından destek alabilirsiniz. Çocuklarınızla zaman geçirmek iyi gelebilir. Akşam saatlerini zevk alacağınız konulara ve hobilerinize ayırmak isteyebilirsiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Yeni başlangıçlar yapacağınız işlerinizde yaratıcı hayal gücünüzü kullanacağınız bir gündesiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konulara gerçekçi bir gözle bakabilirsiniz. Kişisel hassasiyet gösterdiğiniz konular gündeminizi oluşturabilir. İlişkilerinizde daha fazla özveri gösterebilirsiniz. İmaj değişikliği için uygun bir gün.

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TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bugün kendi içinize döneceğiniz, içsel süreçler yaşayabileceğiniz bir gün. Elinizde olmayan nedenlerle kontrol kaybı yaşayabilirsiniz. Sizin dışınızda gelişen olaylar hakkında derin düşüncelere girebilirsiniz. Uğraştığınız işlere daha gerçekçi yaklaşabilirsiniz. Pratik zekânızla işlerinizi kolayca çözümleyeceksiniz. Akşam saatlerinde daha keyif verici olaylar söz konusu.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım )

İş hayatınızda alacağınız desteklerle daha kolay yön çizebileceğiniz bir gündesiniz. Yaratıcı hayal gücünüzü gelecekle ilgili beklentileriniz yönünde kullanabilirsiniz. Arkadaşlarınız için fedakârlık yapabilirsiniz. Sosyal konular gündeminizi etkileyebilir. Akşam saatlerinde zevklere düşkünlük söz konusu olabilir.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

İş hayatınızda fedakârlık yapacağınız bir gündesiniz. Üstlerinizle ilgili konulara daha dikkatli yaklaşabileceksiniz. Hedeflerinize ulaşmak için hayal gücünün sınırlarını zorlamak zorunda kalabilirsiniz Bugün bürokratik işlerle uğraşabilirsiniz. Akşam için keyif aldığınız kişiyle birlikte program yapabilirsiniz.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Akademik konulara ilgi duyacağınız bir gündesiniz. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir Bugün yeni ufuklara açılma isteğiniz hayal gücünüzü destekleyecektir. Özgürleşme isteği içinde yolculuklar planlayabilirsiniz. Düşüncelerinizi paylaşmak için etrafınızdaki insanlarla iletişim halinde olabilirsiniz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Finansal işlerinizi hallederken pratik olmak isteyebilirsiniz. Ortaklı konulara daha temkinli yaklaşabilirsiniz. Kriz yaratan koşullardan kaçınmaya çalışmalısınız. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar yıpranmanıza neden olabilir. Yaşayacağınız olaylarda daha fedakâr olmaya meyilli olabilirsiniz. Akışta kalmaya özen gösterin.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

İkili ilişkilerinizdeki olaylara çözümler geliştirmek için kendi hayatınızdan fedakârlık edebilirsiniz. Eşiniz ile ilgili konulara daha ilgili yaklaşabilirsiniz. Gün içinde uyum ve dengeyi yakalamak için çaba sarf edebilirsiniz. İşlerinizi pratik şekilde halletmek gün içinde size zaman kazandıracaktır. Akşam saatlerinde zevk aldığınız konularla ilgilenebilirsiniz.

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