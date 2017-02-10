YÖDAK BAŞKANI İSTİFA MI EDİYOR ??
Geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından YÖDAK Başkanlığı görevine atanan Prof.Dr.Akile Sarıoğlu Büke'nin görevinden istifa edeceği iddia edildi.
Kıbrıs Manşet Özel Haber
Geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından YÖDAK Başkanlığı görevine atanan Prof.Dr.Akile Sarıoğlu Büke'nin görevinden istifa edeceği öğrenildi. Kıbrıs Manşetin güvenilir kaynaklardan edindiği bilgiye göre Prof.Dr.Akile Sarıoğlu Büke'nin şuanda istifasını sunmak üzere KKTC Cumhurbaşkanlığında bulunup Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşmeyi beklediği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın istifa karşısında nasıl bir tavır alacağı merakla bekleniyor.