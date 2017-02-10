Eğitim:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

10 Şubat 2017 Cuma 07:37

YÖDAK BAŞKANI İSTİFA MI EDİYOR ??

Geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından YÖDAK Başkanlığı görevine atanan Prof.Dr.Akile Sarıoğlu Büke'nin görevinden istifa edeceği iddia edildi.

YÖDAK BAŞKANI İSTİFA MI EDİYOR ??
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
 YÖDAK BAŞKANI İSTİFA MI EDİYOR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından YÖDAK Başkanlığı görevine atanan Prof.Dr.Akile Sarıoğlu Büke'nin görevinden istifa edeceği öğrenildi. Kıbrıs Manşetin güvenilir kaynaklardan edindiği bilgiye göre  Prof.Dr.Akile Sarıoğlu Büke'nin şuanda istifasını sunmak üzere KKTC Cumhurbaşkanlığında bulunup Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşmeyi beklediği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın istifa karşısında nasıl bir tavır alacağı merakla bekleniyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Cumhurbaşkanı Mustafa AkıncıYÖDAK BaşkanlığıProf.Dr.Akile Sarıoğlu Büke
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GAÜ İLETİŞİM FAKLTESİ ÖĞRENCİLERİ MOLDOVA’DA ALDIKLARI EĞİTİM İLE, MESLEKLERİNE BİR ADIM ÖNCE BAŞLAYACAK GAÜ İLETİŞİM FAKLTESİ ÖĞRENCİLERİ MOLDOVA’DA...
KAÜ’DE EĞİTİM HARÇ ÖDEMELERİ ARTIK TÜRK LİRASI OLARAK GERÇEKLEŞECEK KAÜ’DE EĞİTİM HARÇ ÖDEMELERİ ARTIK TÜRK...
KAÜ, ÇALIŞMALARIYLA HIZLA İLERLİYOR KAÜ, ÇALIŞMALARIYLA HIZLA İLERLİYOR
2017 Kaü Diploması Okulu Eğitimleriİ Başladı 2017 Kaü Diploması Okulu Eğitimleriİ Başladı
GAÜSEM IELTS VE TOEFL SINAVLARINA HAZIRLIK KURSLARI İÇİN KAYITLAR DEVAM EDİYOR GAÜSEM IELTS VE TOEFL SINAVLARINA HAZIRLIK KURSLARI...
GÖKÇEKUŞ GÖREVDEN ALINDI GÖKÇEKUŞ GÖREVDEN ALINDI
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

GAÜ İLETİŞİM FAKLTESİ ÖĞRENCİLERİ MOLDOVA’DA...

Haberi Oku