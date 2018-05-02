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Saytev’den Bandabulya Sahnesi’ne Kitap Bağışı!

Saydam Tarih ve Eğitim Vakfı (SAYTEV) Bandabulya Sahnesi bünyesindeki kütüphaneye 300’e yakın kitap bağışladı.

Saytev’den Bandabulya Sahnesi’ne Kitap Bağışı!

Saydam Tarih ve Eğitim Vakfı (SAYTEV) Bandabulya Sahnesi bünyesindeki kütüphaneye 300’e yakın kitap bağışladı.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 09:56
Saytev’den Bandabulya Sahnesi’ne Kitap Bağışı!

Saydam Tarih ve Eğitim Vakfı (SAYTEV) Bandabulya Sahnesi bünyesindeki kütüphaneye 300’e yakın kitap bağışladı.

Lefkoşa Belediyesi tarafından şubat ayında açılan Bandabulya Sahnesi’nin, Lefkoşa şehrine özellikle de Surlariçi bölgesine, kültürel ve sosyal anlamda değer katması hedefleniyor.

Lefkoşa Belediyesi Sanat Yönetmeni Aliye Ummanel ile birlikte çalışan SAYTEV Vakfı, bağışın belirli dönemlerde devam edeceği konusunda fikir birliğine vardı.

Vakıf Koordinatörü Şahap Aşıkoğlu tarafından yapılan yazılı açıklamada, kütüphanenin daha etkin ve fonksiyonel bir duruma getirilmesi için de gereken çalışmaların yapılacağı konusunda görüş ortaya konulduğu kaydedildi.

Bandabuliya Sahnesi’ne yaptıkları katkılar hakkında değerlendirme yapan SAYTEV Yönetim Kurulu Üyesi Münevver Saydam hayallerinin burada bitmemesi gerektiğini, bu projeyi daha da geliştirip, Lefkoşa’yı daha yaşanır bir hale çevirmenin Lefkoşa’da yaşayan herkesin görevi olduğunun altını çizdi.

Münevver Saydam ayrıca sahne için katkı koyan tüm belediye çalışanlarına ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu sanatçılarına teşekkür etti.

Münevver Saydam geçtiğimiz hafta da Karpaz İlkokulu’na yaptıkları kitap yardımı da dahil şu ana kadar çocuklar için 4 kütüphane kurduklarını ve 3 kütüphaneye de destek verdiklerini belirti.

Bu projenin devam edeceğini de kaydeden Saydam yakın zamanda Dipkarpaz köyünde bir çalışma başlatacaklarını söyledi.

 

 

Son Güncelleme: 02.05.2018 13:37
Anahtar Kelimeler:
SAYTEVKitapBağışı
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