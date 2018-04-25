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ÖZYİĞİT’in seçmeli din dersi açıklaması...

 Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’in “ortaöğretimde din dersi seçmeli olacak” kararı bulunduğunu savunarak, bunu kabul etmelerinin  mümkün  olmadığını  belirtti.

ÖZYİĞİT’in seçmeli din dersi açıklaması...

 Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’in “ortaöğretimde din dersi seçmeli olacak” kararı bulunduğunu savunarak, bunu kabul etmelerinin  mümkün  olmadığını  belirtti.

25 Nisan 2018 Çarşamba 15:35
ÖZYİĞİT’in seçmeli din dersi açıklaması...

ÖZYİĞİT’İN ‘DİN DERSİ SEÇMELİ OLACAK’ KARARINI KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL”

 Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’in “ortaöğretimde din dersi seçmeli olacak” kararı bulunduğunu savunarak, bunu kabul etmelerinin  mümkün  olmadığını  belirtti.

Büsküvütçü, yaptığı açıklamada, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin  ana temasının , çocuklara tüm dinler ile ilgili bilgi vermek, din kültürünü öğretmek ve güzel ahlaklı nesiller yetiştirmek olduğunu kaydetti.

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Büsküvütçü, ders ile çocukların  dinin  temel kavramlarını öğreneceklerini hem de tüm dinler hakkında bilgi sahibi olacaklarını ifade etti.

Büsküvütçü, “Gençliğimizin dininden ve güzel ahlaktan yoksun bir şekilde yetiştirilmesine göz yummamız beklenemez” ifadelerini kullandı.

Büsküvütçü, orta öğretimde, din dersini seçmeli hale getirmenin toplumsal kutuplaşmanın sınıfsal hale dönüşmesine ve öğrenciler arasında da farklılaşmaya yol açacağını iddia etti.

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özyiğitDinDersiSeçmeliAçıklaması
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