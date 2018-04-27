Özyiğit Öğrenci Taşımacılığı İle İlgili Basında Çıkan Haberlere İlişkin Açıklama Yaptı!





Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit bugün basında yer alan ve “taşımacılık yapan şoförlerin ödenmediği” yönündeki habere ilişkin açıklama yaptı.



Eğitim Bakanlığı Basın Bürosu aracılığıyla açıklama yapan Özyiğit, göreve geldikten sonra öğrenci taşımacılığında yaşanan sorunlara ivedilikle el atarak, var olan sorunların çözümü için girişimde bulunduklarını belirtti.





Özyiğit, 6 Mart tarihinden itibaren taşımacılık ile ilgili ödemelerin planlanan şekilde yapıldığını ifade etti.Konuyla ilgili şoförlerin ödenmediğine dair bugün basında yer alan yazının gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Özyiğit, gerekli evrakları KAR-İŞ üzerinden Bakanlığa gönderen tüm şoförlerin ödendiğini ve ödemelerin eğitim öğretim yılı sonuna kadar devam edeceğini söyledi.Geçtiğimiz haftalarda KAR-İŞ Başkanı Fuat Topaloğlu ve beraberindeki heyetin Bakanlığa gelerek basına açık gerçekleşen toplantıda ödemelerin yapılması ve sorunların çözümüne yönelik atılan adımlardan dolayı memnuniyetlerini dile getirdiklerini ve teşekkür ettiklerini hatırlatan Özyiğit, ödemelerin yapılmadığına ilişkin çıkan haberlerin doğruyu yansıtmadığını söyledi.