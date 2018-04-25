Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan Öğrencilere Atatürk çizgisi açıklaması...

ÖZYİĞİT: “KIBRIS TÜRK HALKI ATATÜRK’ÜN ÇİZDİĞİ YOLDA YAŞAMINI SÜRDÜRÜYOR”

EĞİTİM BAKANLIĞI VE VAKIFLAR İDARESİ İŞBİRLİĞİNDE DÜZENLENEN KOMPOZİSYON YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ YAPILDI

Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nin kuruluşunun 447'nci yıldönümü nedeniyle Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ve Vakıflar İdaresi işbirliğinde ortaokullar ve liseler arasında düzenlenen kompozisyon yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ortaokullar ve liselerden 42’şer eserin katıldığı yarışmada dereceye girenler bakanlıkta düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

Ortaokullar kategorisinde birinciliği Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu’ndan Esma Pekmezci, ikinciliği Türk Maarif Koleji’nden Nehir Karadağlı, üçüncülüğü ise Yakın Doğu Koleji’nden Arda Tezer elde etti.

Liseler Kategorisinde ise birinciliği Güzelyurt Türk Maarif Koleji’nden İlayda Birbet Akacan, ikinciliği Yakın Doğu Koleji’nden Meryem Şensoy Tavukçuoğlu ve üçüncülüğü de Türk Maarif Koleji’nden Melin Kayapınar kazandı.

BENTER

Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter, törende yaptığı konuşmada Vakıflar İdaresi’nin iyilik temelinde sürdürdüğü çalışmaları anlattı.

Benter, yarışmaya katılan öğrencilerin çok başarılı kompozisyonlar ortaya koyduklarını da belirterek, katılım gösteren tüm öğrencilere ve yarışmada emeği geçen herkese teşekkür etti.

ÖZYİĞİT

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit de, Kıbrıs Türk halkının, Atatürk’ün çizdiği yolda laiklikten ödün vermeden yaşamını sürdürdüğüne dikkati çekerek, ülkede var olan ve yaratılan değerlerin korunarak ileriki nesillere aktarılabilmesinin önemine işaret etti.

Özyiğit, “Bize bırakılan mirası sadece koruyarak değil geliştirerek gelecek nesillere aktarılması uğraşı içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

Toplumsal bir görev olarak halkın kendi değerlerine sahip çıkması ve bu yapılırken bireysel değil toplumsal değerlerin öne çıkarılması gerektiğinin altını çizen Özyiğit “İyi insan kavramı ben merkezinden çıkıp biz olabilmek, toplum olabilmek ve toplumsal değerlere sahip çıkabilmektir” dedi.

“MÜFREDATTA BİR TAKIM ÇALIŞMALAR YAPILIYOR”

Özyiğit ayrıca yurduna sahip çıkarak, toplumun dokusunu, kültürünü ve ülkesinin ekolojik dengesini koruyacak bilinçli nesilleri yetiştirecek yapının oluşturulması için de müfredatta bir takım çalışmalar yaptıklarını kaydetti.