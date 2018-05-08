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Meclis Başkanı Uluçay YDÜ’den Öğrencileri Kabul Etti!

YDÜ SİYASET BİLİMİ, ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE AB BÖLÜMÜNDEN ÖĞRENCİLER MECLİS’TE İNCELEMELERDE BULUNDU

Meclis Başkanı Uluçay YDÜ’den Öğrencileri Kabul Etti!

YDÜ SİYASET BİLİMİ, ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE AB BÖLÜMÜNDEN ÖĞRENCİLER MECLİS’TE İNCELEMELERDE BULUNDU

08 Mayıs 2018 Salı 11:37
Meclis Başkanı Uluçay YDÜ’den Öğrencileri Kabul Etti!

YDÜ SİYASET BİLİMİ, ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE AB BÖLÜMÜNDEN ÖĞRENCİLER MECLİS’TE İNCELEMELERDE BULUNDU

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Yakın Doğu Üniversitesi’nde (YDÜ) öğrenim gören Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği bölümlerinden öğrencileri kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Meclis Mavi Salon’da yer alan kabulde konuşan YDÜ Siyaset Bilimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nur Köprülü, Uluçay’a kabulden dolayı teşekkür ederek, öğrenciler için iyi bir deneyim olacağına inanç belirtti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da Türkçe ve İngilizce olarak yaptığı konuşmasında, ülkenin önemli gelişim alanlarından birinin de üniversiteler olduğuna vurgu yaparak, öğrencilerin eğitiminin yanı sıra, ülkeyi de eğitim vesilesiyle tanımalarının son derece önemli olduğunu söyledi.

Öğrencilerin ülkede bulundukları sürede siyasi ve kültürel yönden aldıkları bilgilerin, daha sonraki süreçlerde onları aslında bir nevi ülkenin diplomatı durumuna koyacağına işaret eden Uluçay, devleti yönetenler olarak kendilerinin de öğrencilerin ülkede bulundukları süre içerisinde ihtiyaçlarına cevap verecek çalışmaları yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Uluçay, kabulde öğrenciler ile sohbet etti ve sorularını da yanıtladı.
Ziyaretten dolayı öğrencilere teşekkür eden Uluçay, ziyaret vesilesiyle iyi bir deneyim edinmelerini diledi.
 

Son Güncelleme: 08.05.2018 15:06
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UluçayYDÜöğrenciKabulEtti
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