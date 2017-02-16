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16 Şubat 2017 Perşembe 12:57

KAÜSEM SOSYAL MEDYA KURSU HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

KAÜSEM SOSYAL MEDYA KURSU HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR
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KAÜSEM SOSYAL MEDYA KURSU HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (KAÜSEM) Sosyal Medya Kursu tüm hızıyla devam ediyor.26 Ocak’ta öğrencilerine kapılarını açan KAÜSEM Sosyal medya kursunun bir bölümü tamamlandı.

Kursiyerler Yeniliklere Açık

Günümüzde kaliteli içerik üretmenin , sosyal medyada önem arz ettiği yıllarda olduklarını bildiren KAÜSEM sosyal medya kursiyerleri ‘’Sosyal medya takibini, sosyal medya takip ölçümleme ve iletişim stratejilerini oluşturmak açısından çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Sosyal medya demek yeniliklere açık olmak demek, bizler bu kurs sürecinde tüm önemli sosyal medya kaynaklarına ve yeniliklere açık olacağız’’dediler.

KAÜSEM yetkilileri tarafından,KAÜSEM ‘in farklı eğitim programları için bilgi almak isteyenlerin;

www.auc.edu.tr

Salahi Şevket Sokak, Victoria Street, No: 49 Arabahmet, Nicosia, Tel: +90 392 228 9233 Fax: +90 392 228 9233/ 0548 830 06 27

Numaraları ile iletişim sağlayabilecekleri bildirildi.

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