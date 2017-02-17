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17 Şubat 2017 Cuma 09:14

KAÜ’DEN DEĞERLİ BÖLGEYE BELGESEL

KAÜ'DEN DEĞERLİ BÖLGEYE BELGESEL
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KAÜ’DEN DEĞERLİ BÖLGEYE BELGESEL

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ), bir zamanlar Lefkoşa’nın en şahşahalı ve en calı sokağı olan Baf sokağı, sonrasında Victoria sokağı ve şimdi yani bugünlerde Salahi Şevket Sokağı olan ve Lefkoşa’nın adaya açılan 3 kapısından biri yani Baf kapısında bu bölgede yer aldığı bölge için Belgesel çekimi gerçekleştiriyor.2KV Medya ve KAÜ Medya’nın ortaklaşa olarak gerçekleştireceği belgesel, KAÜ Siyasal Bilimler Dekanı Prof. Dr. Ulvi Keser’in kaleminden uyarlanacak.

Bölgeye, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) kurucu rektörü Serhat Akpınar tarafından bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında kurulan KAÜ, Arabahmet ve surlariçi bölgesini sanatsal çalışmalarla ve geçmiş tarihi bilgileri topluma aktarmaya devam ediyor.

Belgesel ile ilgili açıklamada bulunan Prof.Dr.Ulvi Keser çarşılarla çevrili uzun bir sokağın ucunda, özellikle Köroğlu, Külfizade sokağı gibi sokaklarda yaşayan varlıklı Kıbrıslı Türklerin yanında, bölgede bir dönem ermenilerin de yaşadığını; Üstü Mescid altı yol neresidir? Sorusunun cevabının da bu sokakta olduğunu, Osmanlı döneminde sadrazamlık yapmış Kamil Paşa’nın da bu sokakta yaşamış önemli insanlar arasında olduğunu belirtti.

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