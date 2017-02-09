KAÜ’DE EĞİTİM HARÇ ÖDEMELERİ ARTIK TÜRK LİRASI OLARAK GERÇEKLEŞECEK

Geçtiğimiz aylarda, KAÜ Yönetim Kurulu Üyeleri,daha önce akademik harç uygulamalarını Euro olarak gerçekleştiren, tüm öğrencilerden Euro olarak alınan ücretlerin TL olarak değişeceğini , 2017-2018 Akademik yılı itibariyle ,TL harç uygulamasına karar verdiklerini, öğrenciler ve ailelerinin dövizdeki iniş çıkışlardan etkilenip mağduriyet yaşamamaları için, harç uygulamalarının TL olması adına çalışmalar başlattıklarını ve sonuçlandırdıklarını bildirmişlerdi.

KAÜ Öğrenci İşleri Daire başkanlığından yapılan duyuruda ise ‘’Üniversite Yönetiminin almış olduğu karar doğrultusunda Şubat 2017 Bahar dönemi kayıt yenileme ödemelerini gerçekleştirecek olan TC ve KKTC uyruklu öğrencilerimiz için euro kurunda 4.00 TL`den sabitleme yapıldığı üniversite muhasebesinde bakiyesi olan öğrenciler de ilgili ödemelerini sabit kur üzerinden ödeyebilecekleri, ilgili kur sabitlemesinin 02 Şubat 2017 - 28 Şubat 2017 tarihleri arasında geçerli olacağı belirtildi.