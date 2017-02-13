KAÜ OSMANLI KÜTÜPHANESİ ARAŞTIRMACILARINI BEKLİYOR

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ)’nün kardeş üniversitesi Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Beşeri Bilimler Fakültesi Öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Zeki Akçam, KAÜ Osmanlı Kütüphanesi’nin bahar 2017 döneminden itibaren araştırmacılara açık olacağını belirtti.

Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden iki öğrenci ile restorasyon işlerine başladıklarını bildiren öğretim üyesi Akçam ‘’Kütüphaneye gelen tasnif ve tamir bekleyen eserleri gerekli işlemlerini tamamladıktan sonra araştırmacıların hizmetine açacağını belirterek aynı zamanda ailelerin elinde olan ve koruma konusunda güçlük çeken kişilerin eserlerini kütüphaneye bağışlayabileceklerini de söyledi.

Geçtiğimiz günlerde KAÜ Osmanlı Kütüphanesi’ne iran’da kurulan ilk matbaanın basımı olan,miladi takvime göre 1835-1836 yıllarına, hicri takvime göre ise 1251yılında gerçekleştiği bilinen kuran-ı kerim bağışı gerçekleşmişti.