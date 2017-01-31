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31 Ocak 2017 Salı 13:16

KAÜ, ÇALIŞMALARIYLA HIZLA İLERLİYOR

KAÜ, ÇALIŞMALARIYLA HIZLA İLERLİYOR
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KAÜ, ÇALIŞMALARIYLA HIZLA İLERLİYOR

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi KAÜ 3 fakülte,6 bölüm, Sağlık Meslek Yüksekokulu gibi birbirinden farklı alanlarda KKTC’nin ihtiyaç duyduğu çağdaş,bilgili, yaratıcı, girişimci genç beyinleri yetiştiriyor.Bir Şehir kampüsü olarak şehir merkezinde bulunan mekanları ile modern eğitim-öğretim ve hizmet ortamlarını oluşturan KAÜ, uluslararası araştırma üniversitesi olma hedefine kararlı ve hızlı adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Üniversitemiz çağımızın sihirli kelimeleri olan ‘’işbirliği, küreselleşme ve toplam kalite yönetimi’ ni kendine ilke ediniyor.

Yeni Bölümler Açılıyor

KAÜ’den yapılan açıklamada ;Disiplinlerarası eğitim sisteminin yer aldığı Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ)’nin aynı zamanda bir şehir üniversitesi olması ve tarihi eserler arasında yer alması, kampüs hayatı ile toplumsal yaşamın iç içe olmasını da sağladığı böylece çevresindeki yaşama da destek sağladığı, bu anlamda, Üniversitenin yer aldığı bölgenin gelişmesi de ayrıca önem kazandığı ve bunun tüm surlar içi bölgesine yayılması beklentisi tüm Lefkoşalıları heyecanlandırdığı, yakında açılacak yeni bölümleri ile büyüyecek olan Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) yakmış olduğu eğitim meşalesini yavaş yavaş yayarak tüm surlar içi bölgesini ışıl ışıl aydınlatacağı vurgulandı.

Sosyal Ve Kültürel Alanlar Ve KKTC ‘ye Yönelik Çalışmalar

KAÜ Yakındoğu Strateji Araştırma Ve Uygulama Merkezi“YSAUM başkanlığı çalışma alanında, Siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda geçmişte ortaya çıkan, bugün mevcudiyetini koruyan ve/veya gelecekte karşılaşılabilecek sorunlara ilişkin araştırmalar yürütmek, Kıbrıs’taki mevcut durumun uluslararası platformda ve bilimsel alanda ne şekilde algılandığını, bölge ve bölge dışı ülkelerin uluslararası dış siyasetlerinin bu durumu hangi yönde ve nasıl etkilediğini ortaya çıkartarak Kıbrıs’ın geleceği hususunda görüş oluşturulmasına katkıda bulunmak” olduğunun altı çizdi.Ayrıca KAÜ Araştırma merkezlerinin KKTC için birçok çalışma gerçekleştirdiği de öne sürüldü.
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