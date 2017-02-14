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14 Şubat 2017 Salı 07:44

KAÜ AKUT EKİBİ ‘’BAŞARILARIMIZA BAŞARI EKLEYECEĞİZ’’

KAÜ AKUT EKİBİ ‘'BAŞARILARIMIZA BAŞARI EKLEYECEĞİZ''
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KAÜ AKUT EKİBİ ‘’BAŞARILARIMIZA BAŞARI EKLEYECEĞİZ’’

KİLİLİ’’Bu işe gönül verdik’’

Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyinin düzenleyeceği 2. IUSARC oyunları için KAÜ AKUT ekibi Lefkoşa Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı kooardinatörlüğü ile Lefkoşa Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü’nde eğitimlerine başladı.

Üniversite bünyesinde bulunan öğrencilerden oluşan AKUT ekibi, Sivil Savunma Teşkilatı’nda başlayan eğitimlere katılım sağladılar.

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) Akademisyenlerinden Yrd. Doç. Dr. Rukiye Kilili, KAÜ Akut ekibi ile geçen yıl başlattıkları Dünya Su Günü’ne yönelik düzenlenen kısa film yarışmasında “Kurak” adlı kısa film ile birincilik ödülü alan ve IUSARC Games 2016 organizasyonundan da almış oldukları güzel başarılara bu yıl başarı eklemek için düzenli bir çalışma programı hazırladıklarını ve öğrencilerinin gerçekten bu işe gönül verdiklerini söyleyen Kilili, yıl sonunda güzel sonuçlar alacağına inandığını söyledi.

Kilili; Ayrıca bu süreç içerisinde Lefkoşa Sivil Savunma Teşkilatı ile birlikte öğrencilerin sosyalleşme, ekip/takım ruhlarının geliştirilmesi, içinde yaşanılan coğrafyanın çeşitli kesimlerinde etkinlik yaparak, toplumda ilgiye ihtiyacı olan insanların gönüllerine dokunulması ve mutlu edilmesi gerektiğini de vurguladı.

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