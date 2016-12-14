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14 Aralık 2016 Çarşamba 09:30

GÖKÇEKUŞ GÖREVDEN ALINDI

GÖKÇEKUŞ GÖREVDEN ALINDI
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 Cumhurbaşkanlığınca, YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş hakkındaki iddiaları araştırmak üzere başlatılan soruşturma süreci tamamlanmıştır.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Yüksek Öğretim Yasası’nın, YÖDAK Başkanı’nın, kendisini atayan makam olan Cumhurbaşkanı tarafından, bir Yüksek Mahkeme Yargıcının tabi olduğu şartlarla görevden alınabileceği maddesi uyarınca, Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş’u tamamlanan soruşturma sürecinin sonunda sunulan rapor ışığında, YÖDAK Başkanlığı görevinden almıştır.

Cumhurbaşkanı Akıncı, YÖDAK Başkanlığı görevinden aldığı Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş’un yerine, 14 Aralık 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Prof. Dr. Akile Sarıoğlu Büke’yi atamıştır.
Bilindiği üzere Cumhurbaşkanlığı, Ombudsman ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nin sunduğu görüşleri dikkate alarak, Emekli Başsavcı Yardımcı Muavini Hakkı Celal Önen’i soruşturma memuru olarak atamıştı.
Görevden alma kararında, soruşturma memurunun, YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş’un görevinin gerektirdiği şekilde tarafsızlık, doğruluk, dürüstlük, eşitlik, ehliyet ve liyakat gibi temel değerlere ve görev icaplarına uygun davranmadığı nedeniyle görevden alınması gerektiği görüşü esas alınmıştır.
Cumhurbaşkanı Akıncı, YÖDAK’ın bütün enerjisini ülkemizdeki akademik seviyenin daha yukarıya çıkarılması için harcamasını bir kez daha talep ederek, kurulun saygınlığı için uyumlu bir çalışmanın yürütülmesinin gerekliğini bir kez daha hatırlatmayı zorunlu görmektedir.
Cumhurbaşkanı Akıncı, itibar kaybına uğrayan ve aylarca toplanamayacak hale gelen YÖDAK’ın, yönetim kabiliyetini yeniden kazanması gerektiğine işaret etmektedir.
Cumhurbaşkanı Akıncı, YÖDAK’ın yasalara ve demokratik prensiplere bağlı kalarak, uyum içinde ve yapıcı bir anlayışla çalışmasının zorunluluğunu hatırlatarak, tüm kurul üyelerinin bu konuya azami özeni göstermelerinin önemine işaret etmektedir.
Cumhurbaşkanı Akıncı, tüm üyelerin yeni başkanla birlikte, yeni bir dönemin başlatılmasının sorumluluğu ile hareket etmelerinin gerekliliğini vurgulamaktadır.
Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından YÖDAK Başkanlığı’na atanan Lefkoşa doğumlu Prof. Dr. Akile Sarıoğlu Büke, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdikten sonra, Avrupa ve ABD’de çeşitli üniversitelerde akademik çalışmalar yürüttü. Ayrıca Türkiye’de Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı kuruculuğu başta olmak üzere çeşitli tıp fakültelerinde görevler yaptı.
YÖDAK Başkanlığı’na atandığı güne kadar akademik hayatını Türkiye’de sürdüren Kıbrıslı Türk tıp profesörü Akile Sarıoğlu Büke, Türkiye Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurumu Danışma ve Eğitim Komisyonu Başkanlığı görevini yürütüyordu. 
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Anahtar Kelimeler
Prof. Dr. Akile Sarıoğlu BükeYödakProf. Dr. Hüseyin Gökçekuş
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