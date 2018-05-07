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Gazimağusa’da Salamis Bay Conti Resort Hotel’de yapılacak konferansın açılış töreni saat 09.00’da yapılacak

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Enerji Araştırma Merkezi (ENAR) ve Miami Üniversitesi Temiz Enerji Araştırma Enstitüsü iş birliğinde düzenlenecek “Uluslararası Temiz Enerji Konferansı” Çarşamba günü başlıyor.

Gazimağusa’da Salamis Bay Conti Resort Hotel’de yapılacak konferansın açılış töreni saat 09.00’da yapılacak

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Enerji Araştırma Merkezi (ENAR) ve Miami Üniversitesi Temiz Enerji Araştırma Enstitüsü iş birliğinde düzenlenecek “Uluslararası Temiz Enerji Konferansı” Çarşamba günü başlıyor.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 20:38
Gazimağusa’da Salamis Bay Conti Resort Hotel’de yapılacak konferansın açılış töreni saat 09.00’da yapılacak

ÜNİVERSİTESİ’NDEN ULUSLARARASI ENERJİ KONFERANSI

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Enerji Araştırma Merkezi (ENAR) ve Miami Üniversitesi Temiz Enerji Araştırma Enstitüsü iş birliğinde düzenlenecek “Uluslararası Temiz Enerji Konferansı” Çarşamba günü başlıyor.

Gazimağusa’da Salamis Bay Conti Resort Hotel’de yapılacak konferansın açılış töreni saat 09.00’da yapılacak. 

3 gün sürecek konferansın açılışında, DAÜ ENAR Başkanı Prof. Dr. Uğur Atikol ve DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam birer konuşma yapacak. 

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, törene, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hüdaoğlu’nun da katılarak bir konuşma yapması öngörülüyor.

Çeşitli ülkelerden araştırmacıların katılacağı konferansta yakıt hücreleri, hidrojen enerjisi, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, yenilenebilir enerji, enerji yönetimi, enerji politikaları ve mimarlık konularındaki çalışmalar sunulacak. 

Konferansta, Prof. Dr. Mohammad Shahidehpour, Prof. Dr. Steffen Lehmann, Prof. Dr. Reinhard Haas, Prof. Dr. Ramazan Sarı, Dr. Petra Belle ve Dr. Amela Ajanovic’in katılacağı “Sürdürülebilir Gelişme İçin Enerji Yaklaşımları” adında bir de panel gerçekleştirilecek. 

Konferansın ikinci günü saat 13:30’da başlayacak panelde, yenilenebilir enerji sistemlerinin enerji pazarına nüfuzunu arttırmak için elektrikli güç sistemlerinin yapılandırılması, sürdürülebilir elektrik sistemlerinin uygulanması için gerekli olan talep yapısı, sürdürülebilir şehirlerin tasarımı, hidrojen enerjisi ve yakıt hücrelerinin sürdürülebilir enerjiye geçişe katkısı, elektrik ve hidrojen enerjisi ile çalışan araçların sürdürülebilir kalkınmaya katkısı ile enerji, eşitlik ve cinsiyetin sürdürülebilirliğe etkisi başlıklı konular tartışılacak.

Anahtar Kelimeler:
DaüEnerjiKonferansı
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