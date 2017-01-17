GAÜSEM IELTS VE TOEFL SINAVLARINA HAZIRLIK KURSLARI İÇİN KAYITLAR DEVAM EDİYOR

Girne Amerikan Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (GAÜSEM), birbirinden farklı kişisel gelişim, hobi ve beceri kurslarından ulusal ve uluslararası düzeyde bireysel ve kurumsal sertifikalı programlarını sunmaya devam ediyor.

Konuyla ilgili GAÜSEM’den yapılan açıklamada 2016 – 2017 Akademik yılı dahilinde kayıtları devam eden sınavlara hazırlık programlarından, “IELTS ve TOEFL Sınavlarına Hazırlık” kurslarına kayıtların devam ettiği belirtildi.

IELTS ve TOEFL Sınavları Ne için Yapılır?

IELTS sınavına, İngilizce konuşulan bir ülkeye göç etmek ya da orada çalışmak isteyen kişiler girer. Ana dili İngilizce olmayan kişileri işe almak isteyen şirketler, bu kişilerin İngilizceyi konuşup anlayabildiğinden emin olmak isterler ve bu nedenle işe girmek isteyenlerin bir sınavdan geçmesi gerekir. Bunun yanında Avustralya ve Kanada'ya göç edebilmek için bu sınavdan geçmek zorunludur.

TOEFL sınavı ise, Kuzey Amerika aksanına sahip olan konuşmacı ve dinleyiciler baz alınarak oluşturulmuştur. Konuşma bölümünde Kuzey Amerika'nın yerlisi olan konuşmacılar yer alır. Sorular ve üslup da Kuzey Amerika İngilizcesine göre düzenlenir. Diğer yandan, IELST sınavı çeşitli aksan ve durumları içinde barındıracak şekilde oluşturulur. Sadece Kuzey Amerika İngilizcesinin konuşulmak zorunda olmadığı bu sınav, sınava giren pek çok kişi için avantaj oluşturur.

GAÜSEM kursları hakkında detaylı bilginin www.gau.edu.tr - www.gausem.org web adreslerinden veya 650 20 00 no’lu telefon üzerinden 1224’e ulaşarak alınabileceğinin de belirtildiği açıklamada, programlara katılmak isteyenlerin her türlü bilgi için gausem@gau.edu.tr elektronik posta adresine başvurabilecekleri vurgulandı.



