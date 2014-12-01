GAÜ Türkiye Üniversiteleri Arasında İlk 4 İçinde

GAÜ TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİ ARASINDA İLK 4 ÜNİVERSİTE ARASINDA

AVRUPA BİRLİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM SİSTEMİ İÇERİSİNDE ÜNİVERSİTE EĞİTİMİNİ DENETLEYEN ULUSLARARASI AKREDİTASYON KURUMU EDUNIVERSAL 153 ÜLKEDEN 4000 ÜNİVERSİTE VE 12 BİN YÜKSEKLİSANS PROGRAMININ İNCELENMESİ VE 100 BİN ÖĞRENCİ İLE YAPTIĞI EN İYİ YÜKSEKLİSANS EĞİTİMİ VEREN ÜNİVERSİTELER ARAŞTIRMASININ SONUÇLARINI AÇIKLADI

Araştırma raporunda Kuzey Kıbrıs Yükseköğretimini yakından ilgilendiren sonuçlar ortaya çıkarken Eduniversal tarafından yayınlanan sonuç raporunda Kuzey Kıbrıs üniversitelerinden sadece Girne Amerikan Üniversitesi yer alırken, Türkiye Üniversitelerinden Bilkent, Sabancı, Galatasaray, İstanbul ve Koç Üniversitesi ile Türkiye çapında ilk 4 üniversite arasında yer alırken, genelde ilk 20 üniversite arasında gösterildi.

Avrupa Birliği yükseköğretim sistemi içerisinde üniversite eğitimini denetleyen uluslararası akreditasyon kurumu Eduniversal, 153 ülkeden 12 bin yükseklisans programının incelenmesi ve 100 bin öğrenci ile yaptığı “En İyi yükseklisans Eğitimi Veren Üniversiteler” araştırmasının sonuç raporunu www.best-masters.com web adresi üzerinden açıkladı.

GAÜ Yüksek Lisans Eğitimi Veren 200 Üniversite Arasında 18. Sırada

Araştırma raporunda Kuzey Kıbrıs yükseköğretim sistemi ve üniversitelerini yakından ilgilendiren çarpıcı sonuçlar ortaya çıkarken Eduniversal tarafından yayınlanan sonuç raporunda Kuzey Kıbrıs üniversitelerinden sadece Girne Amerikan Üniversitesi yeralırken, Türkiye üniversitelerinden Bilkent, Sabancı, Galatasaray, İstanbul ve Koç Üniversitesi çeşitli disiplin ve alanlarda 4000 üniversite arasında “En İyi Yükseklisans Eğitimi Veren İlk 20 Üniversite” arasında gösterildi. Eduniversal raporu ile ilgili GAÜ Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar, yaptığı açıklamada yükseköğretim ve üniversite yapıları ile ilgili önemli mesajlar verildi.

Akpınar “Dünya Genelinde Akademik Olgunluğun ve Bir Dünya Üniversitesi olmanın Haklı Gururunu Paylaşıyorum”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan GAÜ Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar, Girne Amerikan Üniversitesi olarak dünya üniversitesi olmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirterek, bu başarının hakedilmiş bir başarı olduğunu ve GAÜ’nün izlemiş olduğu vizyon ile birlikte ilerleyen yıllarda daha büyük başarıların elde edileceğine inandığını söyledi. GAÜ küresel bilim ailesinin özverili bilimsel çalışmaları sayesinde bu başarının elde edildiğini belirten Akpınar, bu sonucun tüm

KKTC için büyük önem taşıdığını ve bir kez daha üniversitelerin ülke için öneminin kanıtlandığını vurguladı.

Akpınar : “GAÜ Ülkenin Geleceğine Yatırım Yapma Misyonunu Sürdürüyor.”

GAÜ Kıtalar arası kampüsleri, akademik prograaları ve kamu amaçlı projelerinin yükseköğretim sistemi yanında ülke gerçekleri ile ilgili dünyaya önemli mesajlar verdiğinin altı çizen Akpınar, GAÜ’nün başarısının ve ortaya koyduğu misyonun öneminin bazı kesimlerce yeteri kadar algılanmadığına vurgu yaparak GAÜ’nün geleceği kurma ve toplumsal fayda adına ülkenin geleceğine bilimin ve bilginin gücü ile yatırım yapma misyonunu sürdüreceğini ifade etti.