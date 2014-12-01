Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

GAÜ Türkiye Üniversiteleri Arasında İlk 4 İçinde

AVRUPA BİRLİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM SİSTEMİ İÇERİSİNDE ÜNİVERSİTE EĞİTİMİNİ DENETLEYEN ULUSLARARASI AKREDİTASYON KURUMU EDUNIVERSAL 153 ÜLKEDEN 4000 ÜNİVERSİTE VE 12 BİN YÜKSEKLİSANS PROGRAMININ İNCELENMESİ VE 100 BİN ÖĞRENCİ İLE YAPTIĞI EN İYİ YÜKSEKLİSANS EĞİTİMİ VEREN ÜNİVERSİTELER ARAŞTIRMASININ SONUÇLARINI AÇIKLADI

GAÜ Türkiye Üniversiteleri Arasında İlk 4 İçinde

AVRUPA BİRLİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM SİSTEMİ İÇERİSİNDE ÜNİVERSİTE EĞİTİMİNİ DENETLEYEN ULUSLARARASI AKREDİTASYON KURUMU EDUNIVERSAL 153 ÜLKEDEN 4000 ÜNİVERSİTE VE 12 BİN YÜKSEKLİSANS PROGRAMININ İNCELENMESİ VE 100 BİN ÖĞRENCİ İLE YAPTIĞI EN İYİ YÜKSEKLİSANS EĞİTİMİ VEREN ÜNİVERSİTELER ARAŞTIRMASININ SONUÇLARINI AÇIKLADI

01 Aralık 2014 Pazartesi 14:39
GAÜ Türkiye Üniversiteleri Arasında İlk 4 İçinde
banner238

 GAÜ TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİ ARASINDA İLK 4 ÜNİVERSİTE ARASINDA

AVRUPA BİRLİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM SİSTEMİ İÇERİSİNDE ÜNİVERSİTE EĞİTİMİNİ DENETLEYEN ULUSLARARASI AKREDİTASYON KURUMU EDUNIVERSAL 153 ÜLKEDEN 4000 ÜNİVERSİTE VE 12 BİN YÜKSEKLİSANS PROGRAMININ İNCELENMESİ VE 100 BİN ÖĞRENCİ İLE YAPTIĞI EN İYİ YÜKSEKLİSANS EĞİTİMİ VEREN ÜNİVERSİTELER ARAŞTIRMASININ SONUÇLARINI AÇIKLADI

Araştırma raporunda Kuzey Kıbrıs Yükseköğretimini yakından ilgilendiren sonuçlar ortaya çıkarken Eduniversal tarafından yayınlanan sonuç raporunda Kuzey Kıbrıs üniversitelerinden sadece Girne Amerikan Üniversitesi yer alırken, Türkiye Üniversitelerinden Bilkent, Sabancı, Galatasaray, İstanbul ve Koç Üniversitesi ile Türkiye çapında ilk 4 üniversite arasında yer alırken, genelde ilk 20 üniversite arasında gösterildi.

Avrupa Birliği yükseköğretim sistemi içerisinde üniversite eğitimini denetleyen uluslararası akreditasyon kurumu Eduniversal, 153 ülkeden 12 bin yükseklisans programının incelenmesi ve 100 bin öğrenci ile yaptığı “En İyi yükseklisans Eğitimi Veren Üniversiteler” araştırmasının sonuç raporunu www.best-masters.com web adresi üzerinden açıkladı.

GAÜ Yüksek Lisans Eğitimi Veren 200 Üniversite Arasında 18. Sırada

Araştırma raporunda Kuzey Kıbrıs yükseköğretim sistemi ve üniversitelerini yakından ilgilendiren çarpıcı sonuçlar ortaya çıkarken Eduniversal tarafından yayınlanan sonuç raporunda Kuzey Kıbrıs üniversitelerinden sadece Girne Amerikan Üniversitesi yeralırken, Türkiye üniversitelerinden Bilkent, Sabancı, Galatasaray, İstanbul ve Koç Üniversitesi çeşitli disiplin ve alanlarda 4000 üniversite arasında “En İyi Yükseklisans Eğitimi Veren İlk 20 Üniversite” arasında gösterildi. Eduniversal raporu ile ilgili GAÜ Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar, yaptığı açıklamada yükseköğretim ve üniversite yapıları ile ilgili önemli mesajlar verildi.

Akpınar “Dünya Genelinde Akademik Olgunluğun ve Bir Dünya Üniversitesi olmanın Haklı Gururunu Paylaşıyorum”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan GAÜ Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar, Girne Amerikan Üniversitesi olarak dünya üniversitesi olmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirterek, bu başarının hakedilmiş bir başarı olduğunu ve GAÜ’nün izlemiş olduğu vizyon ile birlikte ilerleyen yıllarda daha büyük başarıların elde edileceğine inandığını söyledi. GAÜ küresel bilim ailesinin özverili bilimsel çalışmaları sayesinde bu başarının elde edildiğini belirten Akpınar, bu sonucun tüm

KKTC için büyük önem taşıdığını ve bir kez daha üniversitelerin ülke için öneminin kanıtlandığını vurguladı.

Akpınar : “GAÜ Ülkenin Geleceğine Yatırım Yapma Misyonunu Sürdürüyor.”

GAÜ Kıtalar arası kampüsleri, akademik prograaları ve kamu amaçlı projelerinin yükseköğretim sistemi yanında ülke gerçekleri ile ilgili dünyaya önemli mesajlar verdiğinin altı çizen Akpınar, GAÜ’nün başarısının ve ortaya koyduğu misyonun öneminin bazı kesimlerce yeteri kadar algılanmadığına vurgu yaparak GAÜ’nün geleceği kurma ve toplumsal fayda adına ülkenin geleceğine bilimin ve bilginin gücü ile yatırım yapma misyonunu sürdüreceğini ifade etti.

Son Güncelleme: 01.12.2014 14:52
Anahtar Kelimeler:
GaüMemduh ErdalSerhat AkpınarAsım Vehbi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çocukların hatalarına verilen tepki nasıl olmalı?
Çocukların hatalarına verilen tepki nasıl olmalı?
GAÜ'ye son başvuru 30 Ağustos'ta...
GAÜ'ye son başvuru 30 Ağustos'ta...
GAÜ’DEN ULUSLARARASI ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ İÇİN BÜYÜK BURS FIRSATI
GAÜ’DEN ULUSLARARASI ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ İÇİN BÜYÜK BURS FIRSATI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim