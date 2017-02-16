GAÜ “Rüzgar Gülü” Etkinliklerine Bahar Dönemi İle Birlikte Devam ediyor.

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), 2016-2017 Akademik Yılı “Çocuk ve Sevgi” teması kapsamındaki “Rüzgar Gülü” etkinliklerine bahar dönemi ile birlikte devam ediyor.

GAÜ bünyesinde ki etkinliklere ek olarak, Eğitim Fakültesi önderliğinde gerçekleşen; “Rüzgar Gülü” projesi 6’ıncı haftasında, aileler ve çocuklar ile 18 Şubat tarihinde, Öğrt. Gör. Nimet Harmancı tarafından verilecek; Ailelere yönelik “Teknoloji ve Çocuk” seminer konusunu kapsarken, “Renkli Oyunlar Atölyesi” başlığı altında da, Öğrt. Gör. Mehmet Ali Ateş tarafından çocuklara yönelik atölye çalışması gerçekleşecek.

Konuyla ilgili GAÜ'den verilen bilgiye göre; Anne, baba ve çocuklarına yönelik gerçekleştirilen eğitim ve atölye çalışmaları ile, aileler bilinçlendirilerek, çocukların gelecekleri için, sağlam temeller oluşturulması plandığı belirtildi. "Bilinçli Aile ve Mutlu Çocuk" özel temalı “Rüzgar Gülü” projesinin; yedi farklı konuda eğitim ve yedi farklı konuda atölye çalışmasından oluştuğu ifade edildi. Eğitimlerin, 0-18 yaş aralığındaki çocuk sahibi olan ailelere yönelik düzenlendiği ve 18 Şubat’ta gerçekleşecek olan eğitim ile birlikte 6’inci haftasının tamamlanacağı bildirildi.

Rüzgar Gülü Projesi'nin 18 Şubat ayağı için açıklama yapan Öğr. Gör. Nimet Harmancı, seminerin,“Dijital Çağın Çocuklarını Nasıl Yetiştirmeliyiz?” başlığı ile gerçekleştirileceğini belirterek, dünyanın hızlı bir şekilde değiştiğini, toplumsal değerlerin, aile yapılarının, iş hayatına bakış gibi pek çok sebepten kuşaklar arasındaki farkın büyük bir hızla büyümekte olduğunu ifade etti. Harmancı, verecek olduğu eğitim seminerinde bu konuları ve “Z kuşağı” çocuklarını detaylı bir şekilde inceleyerek, çocukların nasıl yetiştirilmesi konusunda önemli bilgiler paylaşacağını söyledi.

Harmancı ayrıca, seminerin 18 Şubat 2017 Cumartesi günü saat 10:00’da GAÜ Kıbrıs yerleşkesi Girne kampüs Millenium Senato Kongre Merkezi’nde gerçekleşeceğini belirterek, tüm anne-babaları seminere davet ettiğini söyledi.