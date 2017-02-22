GAÜ Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk Mimarlık Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesinden yoğun bir katılım ile Moldova Amerikan Üniversitesine giden öğrencileri fakülteye dönüşleri ile birlikte tebrik etti.

GAÜ REKTÖRÜ ÖZTÜRK MOLDOVA KAMPÜSÜNDEN DÖNEN ÖĞRENCİLERİ TEBRİK ETTİ

GAÜ Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk Mimarlık Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesinden yoğun bir katılım ile Moldova Amerikan Üniversitesine giden öğrencileri fakülteye dönüşleri ile birlikte tebrik etti. Öztürk aynı zamanda bu süreçte öğrenciler ile birlikte olan akademisyenleri de ayrıca kutladı.

ÖZTÜRK: ‘ ÖĞRENCİLERİMİZİN MESLEKİ DEĞERLERİNİ YÜKSELTMEK GÖREVİMİZDİR’

GAÜ Rektörü Öztürk, her fakültenin bu imkanlarından yararlanmasının büyük bir şans olduğunu, GAÜ ‘nün bu vizyonunun hiçbir üniversitede olmamasının da öğrencileri rakiplerinden çok daha önde, kariyer gelişimlerinde ise büyük bir avantaj olduğunu kaydetti. Bu sebeple bu şansı değerlendiren Moldova’nın tarihi ve kültürel güzelliklerini görerek, mimarlık öğrencisi olarak yerinde değerlendiren öğrencileri başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti. Öztürk GAÜ olarak her zaman hedefledikleri öğrencilerin farklı kültürleri benimseyerek mesleki değerlerini yükseltmek olduğunu vurgulayarak bu girişimlerin çok önemli olduğunu kaydetti.

Öztürk konuşmasının devamında ise ‘ GAÜ 200’ün üzerinde üniversite ile yapmış olduğu akademik iş birliklerinin yanı sıra 7 kıtaya yayılan kampüslerine geçtiğimiz günlerde Kurucu Rektörümüz Serhat Akpınar’ın girişimleri ile Fransa ve Portekiz’i de ekleyerek Avrupa’ya açıldığını duyurmuştur. Bir üniversitenin mevcut ve mezun öğrencisi için her zaman ileriyi düşünen bir vizyon ile hareket etmesi çok önemlidir.32 yıllık geçmişi ile GAÜ bunu başaran ender üniversitelerden bir tanesidir. ‘ dedi.

Öztürk, öğrenciler kadar akademisyenlerin de çok önemli bir rol oynadığını kaydederek başarılı ve özverili çalışmalarından dolayı Dr. Silvia Covarina ‘ya teşekkürlerini iletti.

