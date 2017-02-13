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13 Şubat 2017 Pazartesi 13:29

GAÜ REKTÖRÜ ÖZTÜRK: ‘ BİLİMİN TEMELİNDE , AKADEMİK ÇALIŞMALARA AĞIRLIK VERECEĞİMİZ BİR DÖNEM OLACAK ’

GAÜ REKTÖRÜ ÖZTÜRK: ‘ BİLİMİN TEMELİNDE , AKADEMİK ÇALIŞMALARA AĞIRLIK VERECEĞİMİZ BİR DÖNEM OLACAK '
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GAÜ REKTÖRÜ ÖZTÜRK: ‘ BİLİMİN TEMELİNDE , AKADEMİK ÇALIŞMALARA AĞIRLIK VERECEĞİMİZ BİR DÖNEM OLACAK ’

Girne Amerikan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk, 2016-2017 Akademik Yılı bahar döneminin başlaması münasebeti ile, GAÜ’de öğrenim gören öğrencilere , akademik ve idari kadroya geçtiğimiz dönem gerçekleştirilen başarılı çalışmaları ve emekleri için teşekkür etti.

Geçtiğimiz dönem iki önemli uluslararası kongreye ev sahibi yaptıklarını ifade eden Prof.Dr.Kutsal Öztürk , bunun yanında GAÜ ‘nün 7 kıtaya yayılan tanıtım uzmanlarının sadece GAÜ’yü değil aynı zamanda KKTC’nin tanıtımını her yerde yaptıklarının altını çizdi.GAÜ Rektörü Prof.Dr.Kutsal Öztürk bu dönemde fakültelerin alanlarında uzman kişiler ile gerçekleştirdikleri yuvarlak masa sohbetleri ,seminer , konferans , bahar ayının gelmesi ile Mayıs başı başlayacak olan Bahar Şenlikleri ve bu yılın temasına uygun Çocuk ve Sevgi temalı sosyal sorumluluk projelerinin devam edeceğini ifade etti. Sadece üniversite bünyesinde olmadıklarını ifade eden Öztürk , Kıbrıs’ın her bölgesinde bulunan çocuklar ve gençler için eğitime dair , tüm güçleri ile katkı koymaya çalıştıklarını vurguladı.

GAÜ Rektörü Prof.Dr.Kutsal Öztürk ‘ Yeni dönemimiz bilim temelinde akademik çalışmalara ağırlık vereceğimiz ve çok yönlü çalışacağımız bir dönem olacaktır ’ dedi.

Öztürk konuşmasının devamında ; 3 Kıta ve 7 ülkeye yayılmış uluslararası kampüsleri ile bir ‘Dünya Üniversitesi’ olan GAÜ’nün, marka merkezi olarak da akredite edilen ‘Girne Merkez Kampüsü’nün, aynı zamanda, “Girne Amerikan Üniversitesi Büyük Ailesi”nin buluşma yeri olduğunu vurgulayarak; “Bilgi ile donatılmış, yenilikçi ve farklılıklara önem veren, etik değerlerin yanında, çevreye de sahip çıkan insanlar ile dolu bir geleceği inşa etmek üzere bu kampüste bulunuyorsunuz , siz öğrencilerimiz ile bu yolculukta beraberiz. Uluslararası çok sayıda işbirliği ve yine akademik akreditasyonlarının uluslararası eşgüdümündeki, tüm fakülte ve yüksekokulları ile; ‘Girne Amerikan Üniversitemiz’ hayallerinizin gerçekleşmesinde ebediyen siz ile beraber yürüyüp, birlikte olacaktır.” şeklinde seslendi.

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