Eğitim:
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10 Şubat 2017 Cuma 13:45

GAÜ MARKA DEĞERİNİ ULUSLARARASI PLATFORMDA ANLATMAYA DEVAM EDİYOR

GAÜ MARKA DEĞERİNİ ULUSLARARASI PLATFORMDA ANLATMAYA DEVAM EDİYOR
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 GAÜ MARKA DEĞERİNİ ULUSLARARASI PLATFORMDA ANLATMAYA DEVAM EDİYOR

GAÜ PRAG’DA TANITIM GERÇEKLEŞTİRDİ.

Uluslararasılaşma noktasında evrensel olmanın ayrıcalığını yakalamış KKTC’ deki tek uluslararası kurumsallaşmış üniversite olan Girne Amerikan üniversitesi 7 kıtada bulunan kampüslerin tanıtım ekipleri 25-27 Ocak tarihlerinde Prag'da düzenlenen ve dünyanın birçok ülkesinden çeşitli üniversitelerinin katıldığı Uluslararası yüksek öğretim fuarında tanıtıldı.

Girne Amerikan Üniversitesi Ulusal ve uluslararası fuarlara katılarak yabancı öğrencilere KKTC’de eğitim şansı sunanarken üniversitenin tanınırlığı ve marka değerinin dünya çapında artması adına çalışmalarına hız kesmeden devam etmektedir.

Moldova Amerikan Üniversitesi Yöneticiler Kurulu Başkan Yardımcısı Saffet Özarslan ve Uluslararası Tanıtım Uzmanı Juncu Tatiana ‘nın katıldığı Prag Uluslararası Eğitim Fuarında GAÜ standı büyük ilgi gördü. Katılımcı olarak katılan öğrencilere Girne Amerikan Üniversitesi eğitim ve uluslararası öğrenci başvuru sürecinin yanı sıra kardeş üniversitemiz olan Moldova Amerikan Üniversitesinde eğitim almanın ayrıcalıkları , Moldova Amerikan ile 7 kıtada eğitim görme şansları da öğrencilere aktarıldı.

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