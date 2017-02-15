GAÜ HAVACILIK ÖĞRENCİLERİ, MOLDOVA EĞİTİMLERİNİ TAMAMLADI

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) yurt dışı kampüsü ve kardeş üniversitesi Moldova Amerikan Üniversitesi bünyesinde, ara dönem derslerini tamamlayan GAÜ Havacılık Yüksekokulu öğrencileri, aynı zamandan farklı bir kültür ve ülkede yaşamayı deneyimleyerek, kişisel anlamda kendilerini bir üst seviyeye taşıdı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan GAÜ Havacılık Yüksekokulu Uçuş Organizasyon Kalite ve Emniyet Müdürü Saygın Gönç, öğrencilerin, 2017 Moldova Ara Dönem Eğitimine Havacılık Hukuku ve Havacılıkta Emniyet Yönetim Sistemi derslerini aldıklarını belirterek, 2 haftalık yoğun bir program olmasına rağmen, kültürel gezilerle desteklenen programın büyük fayda sağladığına inandığını söyledi.

Gönç açıklamasının devamında ise,

“Moldova Amerikan Üniversitesi Yöneticiler Kurulu Başkan Yardımcısı Saffet Özarslan başta olmak üzere, tüm değerli akademisyen ve çalışanlara; bize karşı gösterdikleri misafirperverlik ve yakınlıklarından dolayı çok teşekkür ederiz. Öğrencilerimizin derslere gösterdiği ilgi ve alakanın yanında, gösterdikleri ciddiyetten oldukça memnun kaldığımı da belirtmek isterim. Öğrencilerimizin, tamamen dini, dili ve kültürü farklı bir ülkede geçirdikleri bu deneyimin, ileriki yıllarda kendilerine özellikle profesyonel ortamda çok faydalı olacağından eminim. Eğitim süresince gerçekleştirilen Gagavuzya ve Tiraspol gezilerinin, öğrencilerimizin Türk tarih bilgilerini yerinde deneyimlemelerine olanak sağlamıştır. Ayrıca ırkdaşımız olan Gagavuz Türkler’inin milli bayramları dolayısı ile düzenlenen halk müzikleri konserine katılımımız da oldukça keyifli geçti.” dedi.

Gönç açıklamasında son olarak, eğitim programının dolu dolu ve her yönüyle verimli geçtiğini söyleyerek, öğrencilerin ileriki dönemlerde bu tür organizasyonlara olan ilgisi artarak devam etmesini ve bu fırsatın kendileri için bulunmaz bir şans olduğunu ifade etti.