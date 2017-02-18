GAÜ GOOGLE MÜHENDİSLİK YARIŞMASI ÖN ELEMELERİNİ KIBRIS’A TAŞIYOR





KAYITLAR 19 ŞUBAT’A KADAR DEVAM EDİYOR



Google Hash Code yarışması ön elemeleri Kuzey Kıbrıs’ta ilk kez Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ev sahipliğinde yapılıyor.



23 Şubat’ta gerçekleştirilecek yarışmada katılımcılar Google’da çalışan mühendislerin çözmeye çalıştığı gerçek problemleri çözmeye çalışacaklar. Ön elemede en yüksek puanı toplayan takımlar Nisan ayında Google Paris Ofisine davet edilecek ve düzenlenen Finallerde yarışacaklar. Yarışmaya kayıtlar 19 Şubat’a kadar devam edecektir.



GAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan bilgisayar programcısı gençler ve profesyönelleri dünyayla buluşturacak etkinliğe kayıtlar ücretsiz olup, bilgisayar programlama dillerinden birine hakim tüm mühendislik öğrencileri ve profesyonellerin katılımına açıktır. Yarışmaya katılmak isteyenlerin 2 kişi, 3 kişi veya 4 kişilik takımlar kurmaları gerekmektedir.