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DAÜ'de Yeni Rektör Altınay

DAÜ VakıfYöneticiler Kurulu yeni rektör veklilini atadı.

DAÜ'de Yeni Rektör Altınay

DAÜ VakıfYöneticiler Kurulu yeni rektör veklilini atadı.

06 Aralık 2014 Cumartesi 20:58
DAÜ'de Yeni Rektör Altınay
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 ARTER, TARAFLARLA UZLAŞI SAĞLANACAK

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ VAKIF YÖNETİCİLER KURULU, DAÜ SENATOSU’NUN SON TOPLANTISINDA BAŞTA PROF. DR. MEHMET ALTINAY’IN YENİ REKTÖR VEKİLİ ATANMASI OLMAK ÜZERE, KURULA SUNULAN BİR DİZİ KARARI GÖRÜŞMEK ÜZERE BUGÜN TOPLANTI YAPTI.

Toplantı sonrası Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı İsmail Arter, basına açıklamada bulundu.

4 aralık tarihinde Prof. Dr. Aykut Hocanın imzasıyla Vakıf Yöneticiler Kuruluna bir yazı gönderildiğini belirten Arter, bu yazıda yeni rektör vekili atanmasıyla ilgili olarak Prof. Dr. Mehmet Altınay’ın da önerildiğini söyledi.

Yapılan toplantıda senatonun önerilerinin değerlendirildiğini ifade eden Arter, Yüksek İdare Mahkemesinin ara emri kararının da göz önünde tutulduğuna işaret etti.

Toplantıdan oybirliği ile ilgili paydaşlarla uzlaşı kararı alındığının altını çizen Arter, basında yer aldığı gibi üniversitenin siyasilerin tesiri altında olmadığına da vurgu yaptı.

Arter, “işin ciddiyetini farkındayız, üniversitenin geleceği bizim için çok önemlidir, var olan bir ara emri var uyulması gereken bir karardır, pazartesinden itibaren uzlaşı noktasında ne gerekiyorsa yapılacaktır” ifadelerini kullandı

Arter son olarak, üniversitenin kimsenin gücünü ve öfkesini yansıtacağı bir kurum olmadığını, uzlaşı noktasında ise yeni bir mahkeme sürecinin doğmaması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Son Güncelleme: 06.12.2014 21:20
Anahtar Kelimeler:
DAÜde Yeni Rektör AltınayMehmet AltınayİSMAİL ARTERDaü Rektör Vekili
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