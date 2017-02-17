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17 Şubat 2017 Cuma 13:33

Cumhurbaşkanı Akıncı: “Eide, Kendine Olan Güveni Sorgulatır Hale Gelmemeli”

Cumhurbaşkanı Akıncı: 'Eide, Kendine Olan Güveni Sorgulatır Hale Gelmemeli”
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 THE AMERICAN NURSERY SCHOOL’DA; “GECE BAKIMI” UYGULAMASI DEVAM EDİYOR.

GAÜ Okullar Grubu’na bağlı ‘The Amerıcan Nursery School’; 3 ila 8 yaş aralığındaki çocukların, ebeveynlerinin özel gün ve gecelerinde; başta yanlız kalmamaları ile koruma, eğitim ve bakım hizmetlerinin devamına yönelik “gece bakımı” programı sürüyor.

GAÜ Okullar Grubu’ndan yapılan açıklamada, şu bilgiler yer aldı. “The Amerıcan Nursery School olarak; Çocuklarımızın eğitim ve öğretimine önem verdiğimiz gibi, ailelerimiz için de hayatı daha kolay hale getirmek, onlara çocukları ile ilgili her konuda yardımcı olabilmek, başlıca amaçlarımız arasındadır. Bu anlamda; özel günlerde ailelerimizin çocuklarına titizlikle refakat edeceğimiz uygulamanın devam ettiğini hatırlatmak istiyoruz.

Uygulama; 3-8 yaş arası çocuklarımız için geçerli olup, rezervasyon usulü ile, ‘çocuğumuzun’ yeri ayrılarak, Girne American Koleji yeni binasında, koruma, eğitim ve bakım hizmeti verilmektedir. Ayrıca, “Gece Bakımı” programımızın içerisinde; akşam yemeği, yaratıcı oyunlar, sinema, masal ve dinlenme saati gibi unsurlar yer almaktadır.”

Açıklamada; ‘Okul Öncesi Öğretmenliği’ mezunu, deneyimli eğitmenler ile yapılan gece bakımı için, randevu taleplerinin 08.00/20.00 saatleri arasında, 0548 844 14 28 numarası aracılığı yapılabileceği ek bilgisi de verildi.
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