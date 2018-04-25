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Babutsalara zarar veren zararlının mücadelesiyle ilgili arazi çalışması yapılacak...

Babutsalara (Diken İnciri)  zarar veren ve “dactylopiusopuntiae” olduğu tespit edilen zararlının yayılış alanının belirlenmesi ve mücadelesiyle ilgili arazi çalışması, bilgilendirme semineri ve eğitim yapılacak.

Babutsalara zarar veren zararlının mücadelesiyle ilgili arazi çalışması yapılacak...

Babutsalara (Diken İnciri)  zarar veren ve “dactylopiusopuntiae” olduğu tespit edilen zararlının yayılış alanının belirlenmesi ve mücadelesiyle ilgili arazi çalışması, bilgilendirme semineri ve eğitim yapılacak.

25 Nisan 2018 Çarşamba 23:10
Babutsalara zarar veren zararlının mücadelesiyle ilgili arazi çalışması yapılacak...

BABUTSALARA ZARAR VEREN ZARARLININ MÜCADELESİYLE İLGİLİ ARAZİ ÇALIŞMASI YAPILACAK

Babutsalara (Diken İnciri)  zarar veren ve “dactylopiusopuntiae” olduğu tespit edilen zararlının yayılış alanının belirlenmesi ve mücadelesiyle ilgili arazi çalışması, bilgilendirme semineri ve eğitim yapılacak.

Tarım Dairesi ve Kıbrıs Türk Ziraat Mühendisi Odası işbirliğinde Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü’nden Prof  Dr. Selma Ülgentürk arazi çalışmaları yapmak, seminer ve eğitimler vermek amacıyla yarın ve Cuma günü KKTC’de olacak.

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, yarın Dactylopiusopuntiae zararlısının yayılış alanlarının belirlenmesi ve mücadele yöntemlerine karar verilebilmesi için arazi çalışması yapılacak; Cuma günü ise Prof. Dr. Selma Ülgentürk’ün konuşmacı olacağı seminer düzenlenecek.

Seminer, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Salonu’nda saat:10:00’da başlayacak.

Son Güncelleme: 25.04.2018 23:14
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