3 Kıta'da Geçerli Tam 750 Burs

GAÜ’DEN LİSEYİ KKTC’DE BİTİREN TC UYRUKLU ÖĞRENCİLERE BÜYÜK AVANTAJ

GAÜ’DE YÜKSEK ÖĞRETİME BAŞLAYACAK ÖĞRENCİ ADAYLARI BURSLU OLARAK EĞİTİMLERİNE 3 KITADAKİ KÜRESEL KAMPÜSLERDE DEVAM ETME HAKKI KAZANACAK.

BAŞVURULAR 1 MART – 5 HAZİRAN 2015 TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞECEK

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) KKTC Liselerinden mezun tüm öğrenci adaylarına yükseköğretim’de 30’uncu yılına özel burslar verileceğini açıkladı.

GAÜ Senatosu’nun 2012 yılında almış olduğu karar doğrultusunda, lise eğitimini KKTC’de tamamlayan tüm TC uyruklu öğrenciler, KKTC uyruklu öğrenciler gibi GAÜ Burs ve Yerleştirme Sıanavına katılabilecekleri ve aynı burs ve eğitim harçları fırsatından faydalanabilecekleri bildirildi. Ancak, TC vatandaşı adayların KKTC Burs ve Yerleştirme Sınavında kazandıkları burslardan faydalanmaları için ÖSYM’nin yapmış olduğu YGS-LYS sınavları sonuçlarında merkezi yerleştirme ile burssuz bir programa yerleşmesi gerektiği belirtildi.

Ayrıca,konuyla ilgili GAÜ’den yapılan açıklamada, 2015 Kıtalararası Burs Sınavı’nın iki tür sınav formatından oluştuğu, birincisinin; Liselerinde Türkçe eğitim modelinde eğitim öğretim gören adayların YGS test formatındaki kitapçığı seçme hakkına sahip olduğu belirtildi. Sınav kitapçığında 40 Türkçe, 40 Sosyal Bilimler, 40 Matematik ve 40 Fen Bilimleri olmak üzere toplamda 160 soru bulunduğu bildirilen açıklamada, diğer sınav modelinin ise Kolejlerde İngilizce eğitim gören adaylara yönelik hazırlandığı vurgulandı. Adayların alanlarına göre ARTS veya SCIENCE kitapçığını seçme hakkına sahip olduğu söylenirken, ayrıca, Türkçe YGS formatlı sınav kitapçığını da seçebilecekleri ifade edildi. İngilizce sınav kitapçıklarının da 160 soru bulunduğu ve sınav süresinin 160 dakika olduğu, yanlış cevapların doğru cevapları etkilemeyeceği, sınav puanı hesaplamasında doğru saysısına göre puanlama yapılacağı dilegetirildi.

2015-2016 Akademik yılı, Güz dönemi kayıtları için programlanan burs ve yerleştirme sınavının 6 Haziran Cumartesi günü saat 10:00'da Girne Amerikan Üniversitesi Kıbrıs Yerleşkesi Girne Kampüsü Millenium Kompleksinde gerçekleşeceği belirtilirken, adayların sınav günü en geç saat 09.30'da sınav merkezinde hazır bulunmaları; sınav giriş kartlarını ve kimliklerini yanlarında bulundurmaları söylendi.

Sınava katılım gösteren öğrenci adaylarının, burs ve yerleştirme sınavı sonuçlarını iki gün sonra; 9 Haziran 2015 günü başvuru formlarında belirtmiş oldukları telefon numaralarına, GAÜ yetkilileri tarafından şahsen aranıp tebliğ edileceği belirtildi.

Sınav Başvurularının 1 Mart - 5 Haziran tarihleri arasında liseler veya GAÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'ndan şahsen yapılabileceği, başvuru sırasında 2 adet vesikalık fotoğraf, kimlik fotokopisi, 50 TL sınav harcı ve sınav başvuru formunu eksiksiz bir şekilde doldurulması gerektiği belirtildi.

“Sınav Giriş Başvurusu KKTC Liselerinin Tümünde Yapılabilecek”

Burs ve Giriş Sınavı ile ilgili detaylı bilginin GAÜ Kıbrıs Yerleşkesi Girne Kampüs Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile www.gau.edu.tr adresi veya kayıt@gau.edu.tr e-posta adresi ile 650 20 00 (dahili: 1185-1179-1221-1198) no’lu telefon numaralarından alınabileceğinin de belirtildiği açıklamada öğrenci adaylarının ayrıca ülke genelindeki tüm liselere sınav için başvurabileceği de vurgulandı.

“Burslar Kıtalararası Kampüslerde Geçerli Olacak”

Giriş ve Burs Sıralama Sınavı sonucunda burslu veya burssuz kayıt yaptıran öğrencilerin ise GAÜ İngiltere Canterbury, Hong Kong ve ABD Washinghton kampüsleri ile Türkiye Kampüsü ilk eğitim binasında eğitimlerine devam etme hakkı kazanacağının da vurgulandığı açıklamada GAÜ’nün öğrenci ve öğrenci adaylarına uluslararası kampüslerinde küresel eğitim ve kıtalararası öğrenim hakkı verdiğinin altı çizilerek tüm bursların Kıtalararası GAÜ kampüslerinde geçerli olacağı ifade edildi. Ayrıca GAÜ kıtalararası kampüsleri hakkında ayrıntılı bilgilerin www.gau.edu.tr/kurumsal/uluslararasi_kampusler adresinden alınabileceği bildirildi.







