2017 Kaü Diploması Okulu Eğitimleriİ Başladı

-BASIN BİLDİRİSİ-

2017 KAÜ DİPLOMASİ OKULU EĞİTİMLERİ BAŞLADI

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) ve Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ortak çalışmaları ile düzenlenen Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) diplomasi okulu eğitimleri başladı.

Program , bakanlıklardan ve öğretim görevlilerinden oluşan katılımcıların katılımları ile başladı.KAÜ Siyasal Bilimler Dekanı ,Prof.Dr.Ulvi Keser katılımcılara gerçekleştirdiği açılış konuşmasında , KAÜ’nin eğitim sisteminin bireyselliğini ve öğrencilerin dışa dönük yönlerini aktardı.

Keser; KAÜ’nin eğitim sistemi açıklamaları ardından, KAÜ Diplomasi Okulu hakkında tüm detayları da katılımcılara ayrıntılı bir şekilde bildirdi.Açılış konuşmasının ardından Diplomasi okulu katılımcılarına KAÜ Osmanlı Kütüphanesi ve şehir kampüsü gezisi gerçekleştirildi.

KAÜ Osmanlı kütüphanesi gezi esnasında, kütüphanede bulunan tüm eserleri tek tek inceleyen katılımcılar, eserlerin yanısıra Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) ‘nin Osmanlı Kütüphanesi’nin gotik mimarisinde bulunurken kendinizi gerçekten Osmanlı döneminde bir yerler de hissediyorsunuz bu mükemmel bir duygu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’ ye kazandırılmış güzide bir değer şeklinde duygularını dile getirdiler.

Şehir kampüsü ve kütüphane gezisinin ardından,KAÜ Siyasal Bilimler Dekanı Prof.Dr. Ulvi Keser’in Akdeniz Ve Güncel Sorunlar konulu Diplomasi okulu ilk dersi gerçekleşti.