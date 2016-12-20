Zürih'te Camideki Silahlı Saldırı

ZÜRİH'TE GESSNER KÖPRÜSÜNDE BULUNAN CESEDİN, "ISLAMİSCHES ZENTRUM" CAMİSİNDE 3 KİŞİYİ YARALAYAN SALDIRGANA AİT OLDUĞU AÇIKLANDI

İsviçre'nin Zürih kentinde Gessner köprüsünde bulunan cesedin, "Islamisches Zentrum" camisinde 3 kişiyi yaralayan saldırgana ait olduğu bildirildi.

Zürih Polis Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, dün 17.30'da meydana gelen ve 2'si ağır 3 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin bölgedeki arama çalışmalarının durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada, saldırının gerçekleştiği camiye 300 metre uzaklıktaki Gessner köprüsü yakınlarında bulunan cesedin saldırgana ait olduğu belirtilerek, söz konusu silahlı saldırının nedeninin henüz netleşmediği kaydedildi.

Öte yandan, Zürih polisi saldırıyla ilgili bugün yerel saatle 14.00'te basın toplantısı düzenleyecek.

Saldırının hemen ardından çevredeki caddeleri trafiğe kapatarak geniş çaplı operasyon başlatan İsviçre polisi, Gessner köprüsü yakınlarında bir ceset ve tabanca bulmuştu.

Polis, çalışmalarını tamamladıktan sonra dün gece "Islamisches Zentrum" camisini mühürleyerek bölgeden ayrılmıştı. Caminin ne zaman ibadete açılacağına ilişkin henüz bilgi verilmedi.

Zürih polis sözcüsü Marco Bisa, saldırının ardından yaptığı açıklamada, kimliği belirlenemeyen saldırganın camiye girerek ateş açtığını ve 2'si ağır 3 kişinin yaralandığını kaydetmişti. İsviçre medyasında 3 yaralının da Somalili olduğu ifade edilmişti.

"Islamisches Zentrum" camisi, Zürih merkez tren garı yakınlarında bulunuyor ve başta Somalililer olmak üzere Afrikalı Müslümanlar ibadet için kullanıyor.



